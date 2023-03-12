Назаров об Иванюженкове: «Отзывчивый, добропорядочный, православный человек. Правоохранительные органы разберутся, нужно доверять им, а не телеграм-каналам»

Теги Андрей Назаров КХЛ Сочи Артем Иванюженков Чемпионат.com Хоккей

Экс-тренер «Сочи» Андрей Назаров дал положительную характеристику Артему Иванюженкову.

Сообщалось, что форвард может быть причастен к убийству, совершенному в Подмосковье.

«Работал с Артемом в «Сочи». Отзывчивый, добропорядочный, православный человек. Никогда не опаздывал на тренировки и не нарушал спортивный режим.

Что касается того, о чем пишут в интернете, то мы видим, сколько непроверенной информации там порой бывает. Сейчас уже и сам Артем выступил из Сочи с опровержением.

В любом случае правоохранительные органы во всем разберутся. Нужно доверять именно им, а не тому, что пишут в телеграм-каналах. Надо помнить, что мы живем в очень непростое время», – сказал Назаров.

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29 комментариев

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забанинныйСевер12
Конечно нужно именно им доверять, они у нас самые честные и порядочные и не предвзятые органы, особенно если замешаны другие "члены" или "органы", даже незнаю как их правельно классифицировать.)))
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Харламов Никита
Ответ avcgloronalduMU
дайте характеристику Назарову))
человек который в НХЛ часто получал по голове ;)
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Asd
Ответ mitos
Ну если Назаров сюда влез, то явно брехня.
почему? про Панарина же он правду сказал, когда тот избил девушку в риге
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Asd
Ответ Iuasamotu
Ну, русское православие, это сомнительное алиби, ибо там запросто могут благословить паству на братоубийственную войну против единоверцев.
+5 гривен этому щеневмерлику)
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janitor
Ответ avcgloronalduMU
дайте характеристику Назарову))
Честный. Патриот. Православный.
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Melnikov1968
И какое отношение имеет своевременный выход на тренировку и соблюдение режима к убийству? Положительные характеристики Назарова ещё не алиби, а примерно то же самое, что телеграмм-канал.
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Денис Давыдов
Ответ Константин Сапрыкин
кпрф
ну я просто по дефолту думал что единая Россия) хотя разница какая, они все равно там все одинаковые)
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janitor
Главное православный. Это сейчас в тренде.
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Iuasamotu
Ну, русское православие, это сомнительное алиби, ибо там запросто могут благословить паству на братоубийственную войну против единоверцев.
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mitos
Ну если Назаров сюда влез, то явно брехня.
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Денис Давыдов
Ответ Денис Давыдов
Деду хоть занесли че нить? или из-за угроз работает? надо говорить не гей, поддерживает сво ещё и справку из школы об отличном поведении имеет
С дедом я конечно погорячился сильно, 48 же всего, фотка на спортсе смутила, поменяйте шоли 😂
+2
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Харламов Никита
Ответ они повсюду
Папа тоже православный, а что по групповому изнасилованию проходил, так это с любым сильно верующим случается.
православный КОММУНИСТ - это как здоровый АЛКОГОЛИК ;)
+3
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Константин Сапрыкин
Ответ Денис Давыдов
дык его отец депутат Госдумы и коллега Хинштейна но партию в этот раз не угадаете)
кпрф
+1
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Харламов Никита
Ответ Lanc
"Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — хоккеиста Артема доставили в следственный отдел. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на подмосковное управление следственного комитета России сообщает ТАСС" Доверяем правоохранительным органам? Но получается, что эти органы врут, если хоккеист был в это время в Сочи.
из Сочи что-ли доставили ?! ;)
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Сидни Кросби 2
На тренировках не одной групповой драки не пропускал,добавил Назааров.
+6
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Максим Козлов
Очень важно то, что он православный. Вот из-за таких «православных» я и стал атеистом, да не только я.
+4
-1
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Антиполитпроект
ну раз dirty Наз впрягся, то пацан, видать, последний, кому вообще руку стоит подавать
+5
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avcgloronalduMU
дайте характеристику Назарову))
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Данил Колпиков
Рыбак-рыбака
+1
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Maxim Vasnechov
Ответ Денис Давыдов
Деду хоть занесли че нить? или из-за угроз работает? надо говорить не гей, поддерживает сво ещё и справку из школы об отличном поведении имеет
У него рефлекторная реакция, когда видит фамилию приближенного к власти человека.
+9
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они повсюду
Папа тоже православный, а что по групповому изнасилованию проходил, так это с любым сильно верующим случается.
+12
0
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Winfated
"Не то что Панарин!" - добавил Назаров.
+7
0
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Lanc
"Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — хоккеиста Артема доставили в следственный отдел. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на подмосковное управление следственного комитета России сообщает ТАСС"

Доверяем правоохранительным органам?
Но получается, что эти органы врут, если хоккеист был в это время в Сочи.
+6
-2
+4
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vizl
этому и заносить не надо, так старается чтобы опять взяли хоть куда-нибудь
+5
0
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Денис Давыдов
Ответ Ротор-Волгоград
Говорят, сам Хинштейн вписался за него. Правда? Видимо не простой паренёк.
дык его отец депутат Госдумы и коллега Хинштейна
но партию в этот раз не угадаете)
+13
0
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