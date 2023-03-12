Назаров об Иванюженкове: «Отзывчивый, добропорядочный, православный человек. Правоохранительные органы разберутся, нужно доверять им, а не телеграм-каналам»

Экс-тренер «Сочи» дал положительную характеристику .

Сообщалось, что форвард может быть причастен к убийству, совершенному в Подмосковье.

«Работал с Артемом в « ». Отзывчивый, добропорядочный, православный человек. Никогда не опаздывал на тренировки и не нарушал спортивный режим.

Что касается того, о чем пишут в интернете, то мы видим, сколько непроверенной информации там порой бывает. Сейчас уже и сам Артем выступил из Сочи с опровержением.

В любом случае правоохранительные органы во всем разберутся. Нужно доверять именно им, а не тому, что пишут в телеграм-каналах. Надо помнить, что мы живем в очень непростое время», – сказал Назаров.