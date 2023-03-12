Форвард «Сочи» Иванюженков не причастен к убийству в Подмосковье, заявили в СК РФ
Форвард «Сочи» Артем Иванюженков не имеет отношения к убийству в ресторане в Подольске.
Об этом заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее появилась информация, что форвард сочинцев подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Утверждалось, что якобы именно он нанес погибшему ножевое ранение, а затем скрылся с места преступления.
«Данная информация не соответствует действительности», – сказала Врадий.
«Сочи» ранее сообщил, что Иванюженков в субботу тренировался с командой, а в клубе не получали информации или запросов от правоохранительных органов об инциденте.
Пока недостаточно данных, чтобы выносить окончательное суждение.
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Я ему бы еще штраф повесил за порчу машины