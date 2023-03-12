Форвард «Сочи» Иванюженков не причастен к убийству в Подмосковье, заявили в СК РФ

Теги происшествия КХЛ Сочи Артем Иванюженков Р-Спорт Хоккей

Форвард «Сочи» Артем Иванюженков не имеет отношения к убийству в ресторане в Подольске. 

Об этом заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее появилась информация, что форвард сочинцев подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Утверждалось, что якобы именно он нанес погибшему ножевое ранение, а затем скрылся с места преступления.

«Данная информация не соответствует действительности», – сказала Врадий.

«Сочи» ранее сообщил, что Иванюженков в субботу тренировался с командой, а в клубе не получали информации или запросов от правоохранительных органов об инциденте.

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110 комментариев

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Мыло "судейское"
Ответ Iuasanotu
Велосипед пересекал четырех полоску на велосипеде без шлема, попал под машину и все Я ему бы еще штраф повесил за порчу машины
Артемка, ты ли это? или папка с госдуры пишет?)
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justbored
Учитывая созданный резонанс, как-то не верится, что историю удастся просто замять - неужто никто из свидетелей, о которых сообщал телеграм-канал, не проговорится или анонимно не скинет видеоролик? (помимо черной машины без опознавательных знаков)

Пока недостаточно данных, чтобы выносить окончательное суждение.
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Владимир Маньков
Ответ RealFlector
человек спьяну убил велосипедиста - а в уголовном деле оказалось, что он трезв, а велосипедист сам под колеса бросился. вы это называете "правосудием"?
Какая связь между указанным вами дтп и данным делом? Или любой водитель-участник смертельного дтп, становится априори причастным к другого рода убийствам? P.S. Не знаком с материалами уголовного дела по дтп, но вы, видимо, хорошо осведомлены обо всех подробностях. Как и здесь, впрочем.
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Сергей Стес
Ответ Lanc
Если он был на сборах в Сочи, то как его смогли за десятки минут доставить для допроса в Подольск?
Авиация- знаком такой вид транспорта?
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Iuasanotu
Ответ Айвенго
Он честно работает здесь)))
Борец с режымом рассказывает про работу на спорце
АХВХАХАХАХХАХАХХАХА
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molot p
ого как оперативно, горжусь нашими правоохранительными органами! а то бывает сажают людей в сизо и по 1-2 года дело ведут, а тут во как быстро! молодцы!
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Айвенго
Ответ Игорь Замаруев
Ты этим и занимаешься. 2 недели зарегистрирован, а комментариев почти 400 штук оставил
Он честно работает здесь)))
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Виталий Кузнецов
Ответ 5crtnwfcbh
Конечно, не причастен. Да и вообще, когда дети депутатов убивают кого-то, за убийство это не считается.
Какое право ты имеешь о чём то судить? Из "общих соображений"?
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Yndestad
а бастыркин лупой по монитору водил уже? без этого дело не распутать
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evil
Рафик полностью невиновный
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Makhasamatman Buch
"Общественность опасна для Артема. И общественность надо изолировать от него. Артема надо послать на насильственное лечение в Монте-Карло пожизненно"
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Сергей Кузнецов
Сбежал, спрятался у родни, свидетели на него показали, а СК говорит нет ребята..нет..мдаааа...страна чиновников и коррупционеров!
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Федя Букин
Быстро 😏
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личные рекорды это не хоккей
у нас всю жизнь так, пускай у меня умрет корова лишь бы у соседа умерло две, накинулись уже карать а ясности никакой, правда все равно вскроется, не надо раньше времени приговоры выносить
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mihany12
Рафик не виновен
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Alex Mavpa
Ответ Иван Павлов
Ну хотя бы стрелки метать пользователь Iuasanotu научился, уже может вести дискуссию на уровне 12-летнего школьника. Ещё и не забыл ограничить возможность ответов на его комменты, чтобы я напрямую не смог реплай сделать. Ай молодец!
Так и есть) отвечу ему здесь - нету там (в Грузии) у меня сородичей, но туда можно и без сородичей приехать полюбоваться пейзажами. Только как это связано все-таки с беспределом в пахомии, не пойму
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5crtnwfcbh
Конечно, не причастен. Да и вообще, когда дети депутатов убивают кого-то, за убийство это не считается.
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Consiglie
Хоккеист сидел и кушал стейк, разрезая его ножом. А убитый подошёл и стал нарываться, говоря: "Смотри, как я могу!" и сам грудью упал на нож несколько раз.
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SlavaZelenograd
Ждём пресс комментарий от Генерала пластической хирургии Ирины Волк 🎖️
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Iuasanotu
Ответ RealFlector
человек спьяну убил велосипедиста - а в уголовном деле оказалось, что он трезв, а велосипедист сам под колеса бросился. вы это называете "правосудием"?
Велосипед пересекал четырех полоску на велосипеде без шлема, попал под машину и все
Я ему бы еще штраф повесил за порчу машины
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RealFlector
Ответ Владимир Маньков
Люди, просто задумайтесь: вы за пару минут вынесли вердикт человеку на основании слухов и домыслов просто потому, что у него и его семьи темное прошлое. Чистой воды охота на ведьм. Радуюсь, что какая-никакая правовая система у нас существует, далеко не идеальная, но всяко лучше, чем "правосудие" кровожадной толпы со стадным инстинктом.
человек спьяну убил велосипедиста - а в уголовном деле оказалось, что он трезв, а велосипедист сам под колеса бросился. вы это называете "правосудием"?
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Iuasanotu
Ответ Vlady17
Ооо, доносики подьехали.Все видели?Осторожней с этим
Аххвхва, чего удалил то, боишься?)))
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Iuasanotu
Ответ Alex Mavpa
Так что там с Грузией-то, в чем прикол. Зачем туда ехать то?
К сородичам по борьбе с режимом в интернете
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Vlady17
Ответ Iuasanotu
Оооо, сейчас придёться регать новый профиль
Ооо, доносики подьехали.Все видели?Осторожней с этим
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Alex Mavpa
Ответ Iuasanotu
Красавчик, 7 марта зарегался и уже борется с режимом
Так что там с Грузией-то, в чем прикол. Зачем туда ехать то?
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