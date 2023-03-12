Форвард «Сочи» Иванюженков не причастен к убийству в Подмосковье, заявили в СК РФ

Форвард «Сочи» не имеет отношения к убийству в ресторане в Подольске.

Об этом заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее появилась информация, что форвард сочинцев подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Утверждалось, что якобы именно он нанес погибшему ножевое ранение, а затем скрылся с места преступления.

«Данная информация не соответствует действительности», – сказала Врадий.

« » ранее сообщил, что Иванюженков в субботу тренировался с командой, а в клубе не получали информации или запросов от правоохранительных органов об инциденте.