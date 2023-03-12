Иванюженков тренировался с «Сочи» в субботу, клуб не получал запросов от полиции. Форварда подозревают в убийстве в Подмосковье
«Сочи» заявил, что не получал от полиции запросов по поводу Артема Иванюженкова.
Ранее появилась информация, что форвард сочинцев подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Также утверждается, что он скрылся с места преступления.
«В связи с поступающими запросами от СМИ по ситуации с игроком Артемом Иванюженковым хоккейный клуб «Сочи» информирует. После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной.
Хоккейный клуб «Сочи» не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов», – говорится в заявлении клуба.
Батя, министр спорта, депутат госдуры, один из лидеров ОПГ (лидер его однокурсник по ПТУ), привлекался за изнасилование и незаконное хранение оружия.
Старший сын: врезался в остановку (женщина осталась инвалидом), сам каким то боком играл в одной команде с Кучеровым! и Василевским! на ЮЧМ в 2011, закончил карьеру в 19 лет.
Младший: Сбил насмерть велосипедиста в 2020, сейчас вероятнее всего убил 2го человека.
Никто из представленных не понес никакого наказания или они убивают и калечат россиян, по причине того что Байден отец, устроил своего сына в украинскую компанию буризма?)) Л-логика.
"Первый раз слышу. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра", – сообщил пресс-секретарь «Сочи».
И вскоре новое заявление: "10 и 11 марта Артем участвовал в тренировочном процессе"
А так мальчики прилежные, плохого не делают, наркотики и алкоголь не принимают.
"В настоящее время Артем Иванюженков, являющийся хоккеистом, находится на сборах"
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