Иванюженков тренировался с «Сочи» в субботу, клуб не получал запросов от полиции. Форварда подозревают в убийстве в Подмосковье

Теги происшествия КХЛ Сочи Артем Иванюженков Хоккей

«Сочи» заявил, что не получал от полиции запросов по поводу Артема Иванюженкова.

Ранее появилась информация, что форвард сочинцев подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Также утверждается, что он скрылся с места преступления.

«В связи с поступающими запросами от СМИ по ситуации с игроком Артемом Иванюженковым хоккейный клуб «Сочи» информирует. После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной.

Хоккейный клуб «Сочи» не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов», – говорится в заявлении клуба.

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21 комментарий

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a-fon
Начинается клоунада.
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Эд..19
Ответ Павел Мельников
На сайте Сочи ничего нет про сборы. А в СЭ и позвонить могут, если поймут, где в забор въехали.
В VK Сочи ещё 9 марта про сборы написали, и потом ещё два раза напомнили. На сайтах же выкладывают дозированно. Вся оперативная информация нынче в соцсетях. А для СЭ главное не правда, а хайп ;-)
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ivanzhu90
Ответ Геннадий Тёкин
Значит за Байдена младшего тоже в ответе вся семья?
Я не очень понял причем тут вся семья и Байден младший, конкретно тут мы имеем семейку:
Батя, министр спорта, депутат госдуры, один из лидеров ОПГ (лидер его однокурсник по ПТУ), привлекался за изнасилование и незаконное хранение оружия.
Старший сын: врезался в остановку (женщина осталась инвалидом), сам каким то боком играл в одной команде с Кучеровым! и Василевским! на ЮЧМ в 2011, закончил карьеру в 19 лет.
Младший: Сбил насмерть велосипедиста в 2020, сейчас вероятнее всего убил 2го человека.

Никто из представленных не понес никакого наказания или они убивают и калечат россиян, по причине того что Байден отец, устроил своего сына в украинскую компанию буризма?)) Л-логика.
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Павел Мельников
Ответ Эд..19
Это не Сочи путается, а жёлтый СЭ, который придумал, что команда распущена, а на самом деле с 10 марта на сборах. Потом новость о выходном удалил.
На сайте Сочи ничего нет про сборы. А в СЭ и позвонить могут, если поймут, где в забор въехали.
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Latenight Radio
Нахрена они тренируются если сезон закончился?
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Эд..19
Ответ Павел Мельников
У Сочи сначала то выходной, потом вдруг сборы. Путаются в показаниях.
Это не Сочи путается, а жёлтый СЭ, который придумал, что команда распущена, а на самом деле с 10 марта на сборах. Потом новость о выходном удалил.
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Геннадий Тёкин
Ответ ivanzhu90
Ну тут гением не нужно быть, папаша известный "авторитет", его старший брат врезался в остановку с людьми (женщина после реанимации осталась инвалидом), сам он сбивал насмерть велосипедиста. А так мальчики прилежные, плохого не делают, наркотики и алкоголь не принимают.
Значит за Байдена младшего тоже в ответе вся семья?
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Lanc
Ответ они повсюду
Слабо верится... теперь более у этого типа хоккеиста буквально пара шайб за карьеру, сомневаюсь, что такое чудо на сборах. Клуб сообщил, что 12 выходной.
Не вяжутся два заявления из Сочи.
"Первый раз слышу. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра", – сообщил пресс-секретарь «Сочи».
И вскоре новое заявление: "10 и 11 марта Артем участвовал в тренировочном процессе"
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Варлампий Варлампий
еще и извиняться (писать опровержения) заставят журналистов, которые опорочили уважаемого человека, хоккеиста и просто честного убийцу
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v2xvhymqmr
Ответ Геннадий Тёкин
А ты уже и приговор вынес?
нет конечно…,суд вынесет…ахаха
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Павел Мельников
Ответ Iuasanotu
Те, кто пишет про "отмазали", вы наверное в кафе были и все видели своими глазами, да?)))
У Сочи сначала то выходной, потом вдруг сборы. Путаются в показаниях.
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они повсюду
Ответ Lanc
Новость на Ленте ру "Следователи сообщили о непричастности сына депутата Иванюженкова к убийству" "В настоящее время Артем Иванюженков, являющийся хоккеистом, находится на сборах"
Слабо верится... теперь более у этого типа хоккеиста буквально пара шайб за карьеру, сомневаюсь, что такое чудо на сборах. Клуб сообщил, что 12 выходной.
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ivanzhu90
Ответ Геннадий Тёкин
А ты уже и приговор вынес?
Ну тут гением не нужно быть, папаша известный "авторитет", его старший брат врезался в остановку с людьми (женщина после реанимации осталась инвалидом), сам он сбивал насмерть велосипедиста.
А так мальчики прилежные, плохого не делают, наркотики и алкоголь не принимают.
+3
-4
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Iuasanotu
Те, кто пишет про "отмазали", вы наверное в кафе были и все видели своими глазами, да?)))
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Lanc
Новость на Ленте ру "Следователи сообщили о непричастности сына депутата Иванюженкова к убийству"
"В настоящее время Артем Иванюженков, являющийся хоккеистом, находится на сборах"
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Геннадий Тёкин
Ответ v2xvhymqmr
это сынок,последнего министра спорта при Ельцине?тот бандюга Подольский ,уже наверное отмазали….Да!Россия!!!
А ты уже и приговор вынес?
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Bayan
Оперативно отмазали. Могут же когда захотят.
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Приорат70
На вечеринке лучших друзей
Ты танцевал с подругой моей
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v2xvhymqmr
Ответ Павел Мельников
Злые языки, получается?..
это сынок,последнего министра спорта при Ельцине?тот бандюга Подольский ,уже наверное отмазали….Да!Россия!!!
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Эд..19
Для желтушных СМИ (СЭ, Спортс и др.) главное - хайп и клики. О правдивости информации не заморачиваются ))
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Павел Мельников
Злые языки, получается?..
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