Иванюженков тренировался с «Сочи» в субботу, клуб не получал запросов от полиции. Форварда подозревают в убийстве в Подмосковье

«Сочи» заявил, что не получал от полиции запросов по поводу .

Ранее появилась информация, что форвард сочинцев подозревается в убийстве на вечеринке в подмосковном кафе. Также утверждается, что он скрылся с места преступления.

«В связи с поступающими запросами от СМИ по ситуации с игроком Артемом Иванюженковым хоккейный клуб «Сочи» информирует. После окончания последнего матча регулярного чемпионата 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной.

Хоккейный клуб « » не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов», – говорится в заявлении клуба.