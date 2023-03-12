«Металлург» впервые в большинстве забил «Автомобилисту» – в 6-м матче серии. Ушло 22 попытки

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Григорий Дронов Хоккей

«Металлург» впервые воспользовался большинством в серии с «Автомобилистом».

На 41-й минуте 6-го матча серии первого раунда Кубка Гагарина гол забил защитник магнитогорского клуба Григорий Дронов.

В этом раунде плей-офф КХЛ «Металлург» сумел реализовать численное преимущество лишь с 22-й попытки.

Дронов принял участие во всех шести играх серии, но очки набрал впервые. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Случайно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Металлург сегодня конечно молодцы, но будем объективны, Автлмобилист сегодня проиграл в первую очередь по двум причинам:
1) игра в воротах Бобкова
2) куча не реализованных моментов.

Но в этой серии, 7 матч, это вишенка на торте.
Пусть победит сильнейший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fregat96
Ответ Stepan Moris
Конечно с победой, Металлург, но не смотря на реализованное большинство, большинства то как не было так и нет
Ну 5 на 5 же есть? В отличие от нас, сегодня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Вопросы как были так и остаются ( к большинству) А так с победой. МАТЧ ИМЕНИ БОБКОВА И АКОЛЬЗИНА...АВТО СПАСИБО ЗА ИГРУ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кудрявцев
Ну что скажу 🙏🙏🙏🙏🙏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Бабцов
Ну наконец-то! Сегодняшняя игра возвращает веру в команду. Были яркие моменты. Хет-трик Акользина. Попытки из-под ноги бросить. Не просели к концу игры. Надеюсь, что это результат системной работы над ошибками, а не яркий флешек прошлого сезона.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Акользин красавчик Бобков тоже (молодец!!!)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stepan Moris
Конечно с победой, Металлург, но не смотря на реализованное большинство, большинства то как не было так и нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Чебыкин
селяне, залейте лед уже нормально! что у вас там за колдобины?!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий