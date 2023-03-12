«Металлург» впервые в большинстве забил «Автомобилисту» – в 6-м матче серии. Ушло 22 попытки

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На 41-й минуте 6-го матча серии первого раунда Кубка Гагарина гол забил защитник магнитогорского клуба .

В этом раунде плей-офф «Металлург» сумел реализовать численное преимущество лишь с 22-й попытки.

Дронов принял участие во всех шести играх серии, но очки набрал впервые. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.