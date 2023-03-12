«Металлург» впервые в большинстве забил «Автомобилисту» – в 6-м матче серии. Ушло 22 попытки
«Металлург» впервые воспользовался большинством в серии с «Автомобилистом».
На 41-й минуте 6-го матча серии первого раунда Кубка Гагарина гол забил защитник магнитогорского клуба Григорий Дронов.
В этом раунде плей-офф КХЛ «Металлург» сумел реализовать численное преимущество лишь с 22-й попытки.
Дронов принял участие во всех шести играх серии, но очки набрал впервые. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
1) игра в воротах Бобкова
2) куча не реализованных моментов.
Но в этой серии, 7 матч, это вишенка на торте.
Пусть победит сильнейший