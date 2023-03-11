Воробьев покинет «Металлург» в случае вылета в 1-м раунде плей-офф («СЭ»)

покинет «Металлург» в случае вылета в первом раунде плей-офф.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент магнитогорцы уступают « » (2-3) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Шестой матч серии пройдет в Магнитогорске 12 марта.

Воробьев возглавляет «Металлург» с сезона-2019/20. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА (3-4).

Специалист также был главным тренером команды с октября 2015 по ноябрь 2017 года. Под его руководством « » выиграл в 2016 году и дошел до финала в 2017-м.