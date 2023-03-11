Воробьев покинет «Металлург» в случае вылета в 1-м раунде плей-офф («СЭ»)

Теги Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Воробьев покинет «Металлург» в случае вылета в первом раунде плей-офф.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент магнитогорцы уступают «Автомобилисту» (2-3) в серии первого раунда Кубка Гагарина. 

Шестой матч серии пройдет в Магнитогорске 12 марта.

Воробьев возглавляет «Металлург» с сезона-2019/20. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА (3-4).

Специалист также был главным тренером команды с октября 2015 по ноябрь 2017 года. Под его руководством «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году и дошел до финала в 2017-м. 

20 комментариев

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Сергей Таран
Знарка берите
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HockeyMan
Ответ Михаил Вагин
Ну а куда Ротена не сдвинуть
Я имею ввиду, помощник помощника 🤣
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Кеша
Ответ Габорик
И Рябыкина главным :) Просто выгнать Петровича это несложно, а кого вместо, Квартальнова?
Быкова пригласить. Деньги есть у Металлурга .
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Габорик
И Рябыкина главным :)

Просто выгнать Петровича это несложно, а кого вместо, Квартальнова?
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gnom9912
Сможет уйти по собственному, без компенсации? Сомневаюсь
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Magnit102
Ответ Михаил Вагин
Ну а куда Ротена не сдвинуть
Это уже его проблемы.Гдавное, больше и близко не подпускать к Магнитогорску.
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Олег
В этом сезоне не внятный хоккей.
С тем же составом, и так играть не куда негодитца. ПОРА!
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Михаил Вагин
Ответ HockeyMan
Помощника?))
Ну а куда Ротена не сдвинуть
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HockeyMan
Ответ Михаил Вагин
Помощником
Помощника?))
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Кеша
Ответ Михаил Вагин
Помощником
Главным , а главный будет помощником .
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Кеша
Ответ Xell
Пусть в Ска идет опять))
Это был бы лучший вариант)))
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Кеша
Я даже не знаю куда пойдет Воробьев , если уйдёт из Металлурга . Одна вакансия - Спартак . Но там состав еще тот . Сможет ли там Воробьев проявить себя . Я думаю , что тренерская карьера пойдет под откос .
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Elegante
Давно пора!
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Михаил Вагин
Ответ Xell
Пусть в Ска идет опять))
Помощником
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Xell
Ответ Знатный стахановец
Есть другие клубы. Поработает ещё! 🎮
Пусть в Ска идет опять))
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Xell
Ну хоть одна хорошая новость за день))
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dosatuy
Пора да, последние годы не дотягивают
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memphis
В Ладу)
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Знатный стахановец
Есть другие клубы. Поработает ещё! 🎮
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HockeyMan
Да там уже пора покидать металлург в любом случае.
+3
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