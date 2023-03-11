«Автомобилист» поместил вратаря Маттссона в список травмированных. Он начинал в старте все матчи серии с «Металлургом»
Основной вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон помещен в список травмированных.
Шведский голкипер получил повреждение по ходу пятого матча серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (6:3). Его в воротах сменил Игорь Бобков.
Маттссон начинал с первых минут в воротах екатеринбуржцев каждый из пяти игр серии против магнитогорцев.
«Автомобилист» ведет в серии со счетом 3-2.
В плей-офф Маттссон пропускает в среднем 1,37 шайбы и отражает 95,4% бросков.
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