«Автомобилист» поместил вратаря Маттссона в список травмированных. Он начинал в старте все матчи серии с «Металлургом»

Основной вратарь « » помещен в список травмированных.

Шведский голкипер получил повреждение по ходу пятого матча серии Кубка Гагарина против « » (6:3). Его в воротах сменил Игорь Бобков.

Маттссон начинал с первых минут в воротах екатеринбуржцев каждый из пяти игр серии против магнитогорцев.

«Автомобилист» ведет в серии со счетом 3-2.

В плей-офф Маттссон пропускает в среднем 1,37 шайбы и отражает 95,4% бросков.