«Автомобилист» поместил вратаря Маттссона в список травмированных. Он начинал в старте все матчи серии с «Металлургом»

Теги Металлург Мг Автомобилист травмы КХЛ Кубок Гагарина Юхан Маттссон Хоккей

Основной вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон помещен в список травмированных.

Шведский голкипер получил повреждение по ходу пятого матча серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (6:3). Его в воротах сменил Игорь Бобков.

Маттссон начинал с первых минут в воротах екатеринбуржцев каждый из пяти игр серии против магнитогорцев.

«Автомобилист» ведет в серии со счетом 3-2.

В плей-офф Маттссон пропускает в среднем 1,37 шайбы и отражает 95,4% бросков.

7 комментариев

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heivani
Ответ fregat96
К сожалению, больше нет кандидатур. Но Гал вторым посидит, может и на Горняк сил хватит.
Здоров,смотришь сейчас ,,Горняк,,?
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dionne
В Магнитогорск поехали:Бобков, Романов и Новосёлов, Галкин приболел у него ангина.
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fregat96
Ответ heivani
Да,потеря можно сказать двойная.Сейчас и Галкин будет выдернут из ,,Горняка,,,уменьшив шансы на прохождение еще одного ,,Металлурга,,.
К сожалению, больше нет кандидатур. Но Гал вторым посидит, может и на Горняк сил хватит.
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dionne
Ответ heivani
Да,потеря можно сказать двойная.Сейчас и Галкин будет выдернут из ,,Горняка,,,уменьшив шансы на прохождение еще одного ,,Металлурга,,.
У Галыча ангина.
+1
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heivani
Да,потеря можно сказать двойная.Сейчас и Галкин будет выдернут из ,,Горняка,,,уменьшив шансы на прохождение еще одного ,,Металлурга,,.
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Фёдор Кузнецов
Единственный шанс Металлурга
+3
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Алексей Мосяев
Ээх как не повезло. Здоровья ему , скорейшего выздоровления .
+3
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