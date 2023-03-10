Форвард СКА Глотов об играх с минским «Динамо»: «У Ротенберга нет нервного настроения. Нам не надо впитывать негатив, эту канадскую игру»

Нападающий СКА Василий Глотов считает, что у не нервное настроение.

СКА вчера победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Нервное настроение Романа Ротенберга связано с тем, что он хочет вас поддержать, или с тем, что СКА к шестой игре ещё не вышел в следующий раунд?

– У него нет нервного настроения. Просто эмоции, которые есть у нас всех. Никаких нервов нет. У нас спокойная лавка – все друг друга поддерживают. Может быть, есть эмоции против соперника, но это не нервы.

– Роман Борисович, говорит, что соперник играет грязно. Как вам кажется, хоккей минского «Динамо» сложный, грязный?

– Повторюсь – сейчас в плей-офф никому легко не будет. Что касается минского «Динамо» – нам надо постараться направить все это в положительное русло.

Ни в коем случае не впитывать негатив, эту канадскую игру. Держимся вместе, стараемся оставаться на позитиве, не обращать на это внимания, – сказал Глотов.