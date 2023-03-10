Алексей Кознев: «СКА не хватает запаса прочности. Как только армейцы дают слабину, соперники сразу используют свои моменты»

Алексей Кознев считает, что игрокам СКА не хватает запаса прочности.

9 марта клуб из Санкт-Петербурга победил минское « » (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Если говорить о том, что на поверхности, то обе команды играют для зрителей, показывают открытый хоккей. Над Минском ничего не довлеет, они задачу на сезон выполнили. СКА играет в активный, комбинационный хоккей, есть ребята мастеровитые. Можно сказать, петербуржцы сами комбинируют и сопернику позволяют это делать.

А то, что сюжет такой непредсказуемый, то «Динамо» же не просто так попало в плей-офф. Команда обученная, грамотная, использует любые недоработки соперника, а их у СКА хватает, чтобы держать в напряжении своих болельщиков и сохранять интригу в серии.

– Счета 4:6, 5:2, 6:3 – это больше не вина вратарей, а заслуга команд в атаке?

– Я бы сказал, заслуга игроков СКА. Даже если брать вчерашний матч, прошедший в Ледовом, мы видели, как волнообразно он складывался. Как только СКА добавлял, к нему переходило преимущество, как только начинал играть рационально, не форсируя события, инициативу перехватывало «Динамо».

По всей серии такое наблюдается. Как только игроки СКА дают слабину, соперники сразу используют свои моменты. Не хватает армейцам запаса прочности. Благодаря этому сохраняется интрига.

– Сюрприза в этой серии не ждете в плане результата?

– Все зависит от игроков СКА. Насколько они ответственно и дисциплинированно будут играть у себя в зоне. Не говорю даже про игру в защите. Просто много потерь невынужденных. Вчера видели три-четыре паса через центр, перехваты... Если бы не индивидуальное мастерство Гусева и Яшкина, которые забили голы, неизвестно еще, чем закончилось бы.

Для хоккея результат имеют решающее значение. СКА выиграл – вроде все хорошо. Но много ошибок в безобидных ситуациях. Их надо убрать за счет ответственной и правильной игры, – сказал экс-игрок .