Юдин о травме Хуснутдинова: «Душак мог избежать кровопролития. Лупить клюшкой по лицу, когда игрок лежит на льду – это не по понятиям»

Теги СКА травмы Динамо Минск Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Чемпионат.com Марат Хуснутдинов Захар Бардаков Джозеф Душак Хоккей

Александр Юдин отметил, что канадцы из минского «Динамо» откровенно грубят в серии со СКА.

9 марта клуб из Санкт-Петербурга победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Серия, конечно, зрелищная выходит, эмоциональная, но слишком много неприятных ситуаций случается, травмоопасных даже. С первого же матча начались стычки, причем не всегда по делу – минских канадцев заносит, они откровенно грубят.

И провокации просто нелепые: Яшкина во второй игре почем зря разукрасили, в пятом матче вот травмировали на ровном месте Бардакова, а с Хуснутдиновым – вообще фильм ужасов. Лупить клюшкой по лицу, когда видишь и понимаешь, что игрок уже лежит на льду – это просто низко и не по понятиям как в России, так и в любой другой хоккейной стране.

Так делать нельзя, Душак мог избежать этого кровопролития и травмы у соперника. Вообще, Джо выглядит очень нервным, ему бы успокоиться и в хоккей играть. Хочется верить, что в шестом матче мы увидим чистую красивую игру, в которой победит сильнейший», – сказал бывший защитник СКА.

«Канадцы играют так, что можно не просто здоровье потерять. Почему наши в НХЛ себе такого не позволяют?» Ротенберг о минском «Динамо»

Топы возвращаются! СКА и «Ак Барс» вышли вперед в сериях, а «Локо» – во второй раунд

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ответ nmnackjbxkasbk
как видим, можно и таким быть
По данным ВЦИОМ, 80% россиян поддерживают такой вид общения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
memphis
Ответ yalyon
Как он тафгаем был с таким характером нытика?
Да он не тафгаем, а банальным тюфяком был)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ Melnikov1968
Блатной жаргон окончательно вошёл в лексикон экспертов хоккея. Юдин, не хватает словарного запаса? Читай книги. Ну нельзя же быть таким недалеким.
как видим, можно и таким быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
soleg76
Юдин - это тот типок, который ноет, когда не свистят сопернику, что это "не по понятиям". А когда не свистят СКА, то "че вы не мужики чтоль ..это хоккей".
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Ответ Евгений Мешков
Ну там по моему клюшка уже вниз пошла, когда Хус оказался на льду, так что избежать ее контакта с лицом Хуснутдинова шансы были минимальные. по моему чисто игровой момент, причем тут понятия?
Ротенберг вчера возмущался этим моментом, тоже кричал что спецом клюшкой по лицу ударили. А Юдин просто выслуживается перед ним.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadyan_chel1994
Ответ yalyon
Как он тафгаем был с таким характером нытика?
Это не характер нытика, а выслуживание перед хозяином. Как и назаров
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Коноваленко
Иудин, ты вообще в адеквате? Разбирай момент не по понятиям, а по ситуации...
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Вот как с питером момент, юдин сразу же. И никогда не говорит слова против. Ей Богу, поднадоело
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yalyon
Как он тафгаем был с таким характером нытика?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Блатной жаргон окончательно вошёл в лексикон экспертов хоккея. Юдин, не хватает словарного запаса? Читай книги. Ну нельзя же быть таким недалеким.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AK_Flash
О каких "понятиях" речь?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dorff
Ответ Евгений Мешков
Ну там по моему клюшка уже вниз пошла, когда Хус оказался на льду, так что избежать ее контакта с лицом Хуснутдинова шансы были минимальные. по моему чисто игровой момент, причем тут понятия?
Потому что Юдин сам "понятный". Произошел реально несчастный случай ((((
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Мешков
Ну там по моему клюшка уже вниз пошла, когда Хус оказался на льду, так что избежать ее контакта с лицом Хуснутдинова шансы были минимальные. по моему чисто игровой момент, причем тут понятия?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий