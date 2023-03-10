Юдин о травме Хуснутдинова: «Душак мог избежать кровопролития. Лупить клюшкой по лицу, когда игрок лежит на льду – это не по понятиям»

отметил, что канадцы из минского «Динамо» откровенно грубят в серии со СКА.

9 марта клуб из Санкт-Петербурга победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Серия, конечно, зрелищная выходит, эмоциональная, но слишком много неприятных ситуаций случается, травмоопасных даже. С первого же матча начались стычки, причем не всегда по делу – минских канадцев заносит, они откровенно грубят.

И провокации просто нелепые: во второй игре почем зря разукрасили, в пятом матче вот травмировали на ровном месте , а с – вообще фильм ужасов. Лупить клюшкой по лицу, когда видишь и понимаешь, что игрок уже лежит на льду – это просто низко и не по понятиям как в России, так и в любой другой хоккейной стране.

Так делать нельзя, мог избежать этого кровопролития и травмы у соперника. Вообще, Джо выглядит очень нервным, ему бы успокоиться и в хоккей играть. Хочется верить, что в шестом матче мы увидим чистую красивую игру, в которой победит сильнейший», – сказал бывший защитник СКА.

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