Ротенберг о минском «Динамо»: «Надо понимать, что мы играем в Санкт-Петербурге, а не в Эдмонтоне. Стоит соблюдать правила хоккея и жизни»
Роман Ротенберг готовится к жесткому канадскому хоккею против минского «Динамо».
СКА вчера победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– К какому хоккею будете готовиться в Минске?
– Вы все видели. Серия продолжается. Мы можем сыграть лучше, нам есть над чем работать. Сегодня показали командный дух, характер – то, что нужно в плей-офф. Это нас закаляет. Будем сильнее.
«Динамо» – серьезный соперник с сильным тренерским штабом. Просто надо иногда понимать, что мы играем в Санкт-Петербурге, а не в Эдмонтоне. Брат Крэйга Вудкрофта работает в «Эдмонтоне» главным тренером.
Но мы в России – надо соблюдать правила. Правила хоккея и правила жизни. У нас все впереди – готовимся к жесткому канадскому хоккею. Ожидаем от соперника всего, чего угодно, – сказал главный тренер СКА.
Роман Ротенберг вышел из себя: матерился на английском и грубо подзывал арбитров
Чтобы он не сказал везде подходит определение «Петух» :)