Ротенберг о минском «Динамо»: «Надо понимать, что мы играем в Санкт-Петербурге, а не в Эдмонтоне. Стоит соблюдать правила хоккея и жизни»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Крэйг Вудкрофт Хоккей

Роман Ротенберг готовится к жесткому канадскому хоккею против минского «Динамо».

СКА вчера победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– К какому хоккею будете готовиться в Минске? 

– Вы все видели. Серия продолжается. Мы можем сыграть лучше, нам есть над чем работать. Сегодня показали командный дух, характер – то, что нужно в плей-офф. Это нас закаляет. Будем сильнее.

«Динамо» – серьезный соперник с сильным тренерским штабом. Просто надо иногда понимать, что мы играем в Санкт-Петербурге, а не в Эдмонтоне. Брат Крэйга Вудкрофта работает в «Эдмонтоне» главным тренером.

Но мы в России – надо соблюдать правила. Правила хоккея и правила жизни. У нас все впереди – готовимся к жесткому канадскому хоккею. Ожидаем от соперника всего, чего угодно, – сказал главный тренер СКА.

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13 комментариев

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KirGre
Я связи не уловил, может из-за того, что выпил маленько , объясните в двух словах, как Минск, Питер и Эдмонтон в одном предложении оказались ?! Спасибо заранее
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Tungus85
Вот же шляпоголовый, какую хрень несёт.
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йозе марино
Подколзин наш Макдевид>Макдевид игрок Эдмонтона>Подколзин не подписался со ске и играет в Нхл>там же играет и Эдмонтон>обида на Эдмонтон, логично? Да!))
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ЧакЧак
сказал финский
0
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гога11
Вряд ли американские игроки посягали на правила жизни, установленные в России Ротенбергами, просто играли в хоккей.
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Антон Некрасов
Тьмо
+2
-1
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Вася Васильков
Ротенбергу правила хоккея не мешало бы почитать да и правила жизни у него совсем другие чем у большинства жителей страны
+6
-1
+5
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TOR-NN
Что за бред он несёт???🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
+7
0
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keeper3991
Этот все к Канадцам готовится 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+4
0
+4
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Ыжык
У всех правила жизни разные. Канадцы играют жёстко, олигархи доят рабов, как ска Сочи или Спартак.
+4
-1
+3
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KaizerSoze
Ответ yalyon
Петух
Кстати у ваш комментарий универсален в отношении Роттенберга :)
Чтобы он не сказал везде подходит определение «Петух» :)
+9
0
+9
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flash166
Генератор случайных слов
+3
0
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yalyon
Петух
+17
-2
+15
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