Ротенберг о минском «Динамо»: «Надо понимать, что мы играем в Санкт-Петербурге, а не в Эдмонтоне. Стоит соблюдать правила хоккея и жизни»

готовится к жесткому канадскому хоккею против минского « ».

вчера победил команду из Беларуси (6:3, 3-2 в серии) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– К какому хоккею будете готовиться в Минске?

– Вы все видели. Серия продолжается. Мы можем сыграть лучше, нам есть над чем работать. Сегодня показали командный дух, характер – то, что нужно в плей-офф. Это нас закаляет. Будем сильнее.

«Динамо» – серьезный соперник с сильным тренерским штабом. Просто надо иногда понимать, что мы играем в Санкт-Петербурге, а не в Эдмонтоне. Брат Крэйга работает в «Эдмонтоне» главным тренером.

Но мы в России – надо соблюдать правила. Правила хоккея и правила жизни. У нас все впереди – готовимся к жесткому канадскому хоккею. Ожидаем от соперника всего, чего угодно, – сказал главный тренер СКА.

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