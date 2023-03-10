Терещенко о плей-офф: «Минск не ровня Санкт-Петербургу, но у СКА слабая вратарская линия. Голкиперы сейчас выходят на главные роли»

считает, что у СКА слабая вратарская линия.

«Стала ли упорная борьба в сериях неожиданностью? Наверное, серия «Салавата» и «Адмирала» – да. Уфа сильнее по составу, но у них вратарская линия слабая. Достаточно вспомнить последние голы « ».

« » свою серию дожмет, у них уровень подбора игроков выше. При всем уважении к парням из «Северстали», но ЦСКА свое тоже возьмет. Минск не ровня Санкт-Петербургу, но у СКА тоже слабая вратарская линия. Вратари сейчас выходят на главные роли, а также игра в обороне.

В целом, то, что «Нефтехимик», «Адмирал», «Динамо» и «Северсталь» взяли уже минимум по два матча – это не сенсация, они должны были давать бой. Даже «Витязь» смотрелся прилично, хотя «Локомотив» и доминировал.

Кто пока что главное открытие плей-офф? Давайте так не будем говорить, потому что соперники разные. Каждая команда хочет выиграть, поэтому не могу назвать конкретную команду. Кто больше всех удивил? Такого нет, все играют так же как и в сезоне», – сказал трехкратный чемпион мира.