Терещенко о плей-офф: «Минск не ровня Санкт-Петербургу, но у СКА слабая вратарская линия. Голкиперы сейчас выходят на главные роли»

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Алексей Терещенко считает, что у СКА слабая вратарская линия.

«Стала ли упорная борьба в сериях неожиданностью? Наверное, серия «Салавата» и «Адмирала» – да. Уфа сильнее по составу, но у них вратарская линия слабая. Достаточно вспомнить последние голы «Адмирала». 

«Ак Барс» свою серию дожмет, у них уровень подбора игроков выше. При всем уважении к парням из «Северстали», но ЦСКА свое тоже возьмет. Минск не ровня Санкт-Петербургу, но у СКА тоже слабая вратарская линия. Вратари сейчас выходят на главные роли, а также игра в обороне. 

В целом, то, что «Нефтехимик», «Адмирал», «Динамо» и «Северсталь» взяли уже минимум по два матча – это не сенсация, они должны были давать бой. Даже «Витязь» смотрелся прилично, хотя «Локомотив» и доминировал.

Кто пока что главное открытие плей-офф? Давайте так не будем говорить, потому что соперники разные. Каждая команда хочет выиграть, поэтому не могу назвать конкретную команду. Кто больше всех удивил? Такого нет, все играют так же как и в сезоне», – сказал трехкратный чемпион мира.

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1 комментарий

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Давай Так
Минск хотя бы столица, а не провинция.
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