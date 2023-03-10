Форвард «Адмирала» Емец: «Хотим победить в серии с «Салаватом». Приложим все усилия»

Форвард « » хочет обыграть « » в серии Кубка Гагарина.

Вчера «Адмирал» выиграл у «Салавата» в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина (4:3 ОТ, 3-2 в серии).

– Ожидали, что поведете в счете 3:0?

– Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сейчас это получилось.

– Почему потом дали сопернику почувствовать игру?

– «Салавату» было некуда отступать, счет был 0:3, они побежали в атаку, плюс мы два раза играли втроем. Трудно бросать, когда ты играешь в меньшинстве.

– После 3:0 старались играть на удержание? Каково было пропустить за 9 секунд до конца и уйти в овертайм?

– На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени растраиваться, в овертайме все начиналось с самого начало. Просто нужно было забить первыми.

– Перед началом серии предполагали, что будете вести в ней 3:2?

– Конечно, мы хотим победить, и приложим все усилия, чтобы этого добиться. Просто нужно забить на одну шайбу больше, чем соперник, – сказал Емец.

Шестой матч серии между «Адмиралом» и «Салаватом» состоится во Владивостоке 11 марта.

«Салават» в шаге от вылета! Отыгрался с 0:3 за 9 секунд до сирены, а потом пропустил в овертайме 🤦‍♂️