Никита Щитов: «Уровень мастерства в КХЛ упал, но зато интереснее смотреть, больше интриги»

считает, что уровень мастерства в КХЛ упал.

«Безусловно, уровень мастерства в КХЛ упал – сто процентов. Несколько лет назад здесь играли и , а это звезды мировой величины. Также приезжали хоккеисты с большим опытом. Уровень других игроков тоже повышался, когда они смотрели за звездами и соперничали с ними.

Уехали легионеры, и команды подравнялись. У « » предыдущие годы были обалденные иностранцы, которые бы решили исход серии с «Адмиралом». Поэтому сейчас на первый план выходит физическая подготовка. Но команды, где мастерства чуть больше, могут решить любой момент.

Вот «Сибирь» давит, давит за счет скорости и напора, а « » терпит, и когда появляется большинство, то мастера выходят на первый план. И как минское «Динамо» играет в серии против СКА – канадцы ничего не боятся и залезают под кожу.

Большую роль играют физика и дисциплина, а также тренерская мысль. Уровень мастерства упал, но зато интереснее смотреть, больше интриги. Невозможно предугадать исход матчей в плей-офф. Новые звезды со временем появятся, у нас богатая на таланты страна», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.