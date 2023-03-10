Никита Щитов: «Уровень мастерства в КХЛ упал, но зато интереснее смотреть, больше интриги»

Теги Авангард Салават Юлаев Сибирь СКА Никита Щитов Павел Дацюк Илья Ковальчук Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Никита Щитов считает, что уровень мастерства в КХЛ упал.

«Безусловно, уровень мастерства в КХЛ упал – сто процентов. Несколько лет назад здесь играли Ковальчук и Дацюк, а это звезды мировой величины. Также приезжали хоккеисты с большим опытом. Уровень других игроков тоже повышался, когда они смотрели за звездами и соперничали с ними.

Уехали легионеры, и команды подравнялись. У «Салавата Юлаева» предыдущие годы были обалденные иностранцы, которые бы решили исход серии с «Адмиралом». Поэтому сейчас на первый план выходит физическая подготовка. Но команды, где мастерства чуть больше, могут решить любой момент.

Вот «Сибирь» давит, давит за счет скорости и напора, а «Авангард» терпит, и когда появляется большинство, то мастера выходят на первый план. И как минское «Динамо» играет в серии против СКА – канадцы ничего не боятся и залезают под кожу.

Большую роль играют физика и дисциплина, а также тренерская мысль. Уровень мастерства упал, но зато интереснее смотреть, больше интриги. Невозможно предугадать исход матчей в плей-офф. Новые звезды со временем появятся, у нас богатая на таланты страна», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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1 комментарий

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Ми Ша
В КХЛ теперь как в сетевом супермаркете «Магнит»,товара много,но качественного выбрать нечего
+3
0
+3
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