Крикунов об «Адмирале»: «Если их вратарь выдержит эту гонку, они могут сотворить сенсацию. Он показывает очень сильную игру»

считает игру ключевым фактором для «Адмирала».

Команда ведет 3-2 в серии плей-офф с « ». В 5 играх Серебряков отразил 94,0% бросков.

«Вряд ли в плей-офф грянет какая-то сенсация. Верю ли я, что « » дожмет серию? Если их вратарь выдержит эту гонку, то они могут сотворить сенсацию. Он показывает очень сильную игру, поэтому все может быть.

Ключевой фактор для «Адмирала», что их тащит вратарь. Без вратаря в плей-офф вообще делать нечего.

Пока что «Адмирал» можно назвать главным удивлением плей-офф, учитывая счет. Они заслужили», – сказал заслуженный тренер России.

«Салават» в шаге от вылета! Отыгрался с 0:3 за 9 секунд до сирены, а потом пропустил в овертайме 🤦‍♂️