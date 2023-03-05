Колби Уильямс о победе над «Салаватом»: «Абсолютно сумасшедший матч. Это тот хоккей, в который мы играли с начала сезона»

Колби Уильямс прокомментировал победу в матче против « » (3:2 ОТ, 2-1 в серии).

– Что пошло не так во втором отрезке, который уступили 0:2, и благодаря чему вернулись в игру, полностью перебросав в концовке?

– Мы видели это во второй игре, где давали много шансов забить. Примерно это произошло во втором периоде. У нас были моменты. Не повезло пропустить эти два гола, потому что играли хорошо. Но так случается. В итоге справились.

– Волевая победа. Что скажете по матчу в целом?

– Прибывая домой после поражения, знали, что предстоит большая игра. Отыгрались с 0:2 – это плюс. Это тот хоккей, в который мы играли с начала сезона. Уважение парням, насколько мы серьезно работаем и не сдаемся. Это была абсолютно сумасшедшая игра, а фанаты были прекрасны – тоже нам помогли.

– Какой момент встречи стал определяющим? Все три гола у вас забили защитники.

– 0:2 перед третьим периодом – это не то, к чему стремишься. Гол Динара Хамидуллина, возможно, стал поворотным моментом. Так получилось, что он поменял амплуа и стал нападающим. Здорово было видеть такую страсть, это зарядило команду, добавило веры. Очень эмоциональная игра.

– Следите ли за другими парами плей-офф? Какие впечатления от столь упорной борьбы?

– Интересно наблюдать, потому что каждая команда хороша. И нелегко выигрывать, неважно, против кого играешь, тем более в плей-офф. Так что не удивлен. Здорово, когда команды с нижнего посева играют классно и навязывают борьбу – так плей-офф становится более захватывающим, и каждая игра важна.

Не думаю, что есть серьезная разница между командами со второго и седьмого мест или с третьего и шестого. Как и по очкам. В лиге все плотно, каждый может обыграть каждого, – сказал защитник « ».