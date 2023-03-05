Леонид Тамбиев: «Все говорят, что «Адмирал» играет в скучный хоккей, а мы ломаем стереотипы»

высказался о победе над « » в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Адмирал» одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.

– Вы сказали про логику, потом поправились, но тем не менее получилась так, что присущая игровая аритмия сказалась таким образом, что команда, когда имела инициативу, наоборот по счету уступала, как было с « ». Матч такой был, что не хватало логики. Самый логичный был третий период.

– Хоккей – это стихия, здесь что-то предугадать… Бывает, всю игру играешь в обороне, проводишь пару контратак и забиваешь, выигрываешь матч.

«Салават» – команда мастеровитая, они наказывают за ошибки, мы должны мало ошибаться. Мне другое понравилось – то, что играли до конца. Вот вроде игра получается, а шайба не идет.

Гол Динара Хамидуллина, сумасшедший сэйв , я думал, что гол будет, закрыл глаза. Везет тому, кто везет. Три защитника забили, разве это логично?

Еще и с такого нулевого угла попал, надо так еще попасть. Непредсказуемы сценарий матча, тем и хорош хоккей, ситуация меняется ежесекундно.

– Вы сказали, что хоккей – это стихия, а вы этой стихией виртуозно управляете. Какие у вас были мысли, потому что нужно было исправлять. Какие у вас были мысли, когда уходили с лавки до раздевалки?

– Ну я точно знал, что поставлю Хамидуллина в атаку. Это я могу точно сказать.

Когда весь сезон говоришь одно и то же, они уже все знают. Здесь лишнее слово может сыграть роковую роль, поэтому не надо много говорить.

Игра шла, и команда качественный хоккей показывала, не хватало только в концовке гола. Я считаю, интереснейший матч. Все говорят, что «Адмирал» играет в скучный хоккей, а мы ломаем стереотипы, – сказал главный тренер «Адмирала».