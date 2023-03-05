Леонид Тамбиев: «Все говорят, что «Адмирал» играет в скучный хоккей, а мы ломаем стереотипы»
Леонид Тамбиев высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче серии Кубка Гагарина.
«Адмирал» одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).
«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.
– Вы сказали про логику, потом поправились, но тем не менее получилась так, что присущая игровая аритмия сказалась таким образом, что команда, когда имела инициативу, наоборот по счету уступала, как было с «Адмиралом». Матч такой был, что не хватало логики. Самый логичный был третий период.
– Хоккей – это стихия, здесь что-то предугадать… Бывает, всю игру играешь в обороне, проводишь пару контратак и забиваешь, выигрываешь матч.
«Салават» – команда мастеровитая, они наказывают за ошибки, мы должны мало ошибаться. Мне другое понравилось – то, что играли до конца. Вот вроде игра получается, а шайба не идет.
Гол Динара Хамидуллина, сумасшедший сэйв Никиты Серебрякова, я думал, что гол будет, закрыл глаза. Везет тому, кто везет. Три защитника забили, разве это логично?
Еще и Паутов с такого нулевого угла попал, надо так еще попасть. Непредсказуемы сценарий матча, тем и хорош хоккей, ситуация меняется ежесекундно.
– Вы сказали, что хоккей – это стихия, а вы этой стихией виртуозно управляете. Какие у вас были мысли, потому что нужно было исправлять. Какие у вас были мысли, когда уходили с лавки до раздевалки?
– Ну я точно знал, что поставлю Хамидуллина в атаку. Это я могу точно сказать.
Когда весь сезон говоришь одно и то же, они уже все знают. Здесь лишнее слово может сыграть роковую роль, поэтому не надо много говорить.
Игра шла, и команда качественный хоккей показывала, не хватало только в концовке гола. Я считаю, интереснейший матч. Все говорят, что «Адмирал» играет в скучный хоккей, а мы ломаем стереотипы, – сказал главный тренер «Адмирала».
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