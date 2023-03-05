Дементьев о камбэке «Адмирала»: «Салавату» надо обратить внимание на умение доигрывать матч до конца. При 2:0 стоило играть более агрессивно»

прокомментировал поражение «Салавата» от « » (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

– « » очень хорошо начал эту игру, добился ощутимого преимущества в две шайбы, но не смог удержать его в конце встречи, пропустив второй гол на последних минутах. В первую очередь, надо обратить внимание на умение доигрывать матч до конца.

Команде из Уфы при счете 2:0 стоило играть более агрессивно, чтобы не давать сопернику возможности поднять голову и таким образом довести игру до победного конца.

Либо «Салават Юлаев» отдал инициативу, либо «Адмирал» так повел свою игру, что смог сравнять и выиграть в овертайме.

– «Адмирал» будет иметь психологическое преимущество после такой победы?

– Результат предыдущих матчей никакого значения не имеет. Каждая команда, выходя на лед, будет настраиваться на победу. Преимуществом может быть только если своя площадка, – сказал хоккейный агент.