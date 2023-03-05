Дементьев о камбэке «Адмирала»: «Салавату» надо обратить внимание на умение доигрывать матч до конца. При 2:0 стоило играть более агрессивно»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Алексей Дементьев Адмирал Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал поражение «Салавата» от «Адмирала» (2:3 ОТ, 1-2 в серии).

– «Салават Юлаев» очень хорошо начал эту игру, добился ощутимого преимущества в две шайбы, но не смог удержать его в конце встречи, пропустив второй гол на последних минутах. В первую очередь, надо обратить внимание на умение доигрывать матч до конца.

Команде из Уфы при счете 2:0 стоило играть более агрессивно, чтобы не давать сопернику возможности поднять голову и таким образом довести игру до победного конца.

Либо «Салават Юлаев» отдал инициативу, либо «Адмирал» так повел свою игру, что смог сравнять и выиграть в овертайме.

– «Адмирал» будет иметь психологическое преимущество после такой победы?

– Результат предыдущих матчей никакого значения не имеет. Каждая команда, выходя на лед, будет настраиваться на победу. Преимуществом может быть только если своя площадка, – сказал хоккейный агент.

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3 комментария

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SherDmi
Ответ Аликай
В отпуск, Козлова и его команду! Не оправдывают ожидания! Пустая трата времени и нервов, смотреть без слез невозможно!!!
Да разбегись и ударься о стену!!!
Тебе легче станет!!.
Как задолбали чудо болельщики!!!
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Аликай
В отпуск, Козлова и его команду! Не оправдывают ожидания! Пустая трата времени и нервов, смотреть без слез невозможно!!!
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Слово и Дело
Я об этом на каждом собрании говорю. Ну не даётся нашим удерживать счет и играть в откат. Сэкономишь в малом, проиграешь в большем.
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