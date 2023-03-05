Дмитрий Рябыкин: «Металлург» и «Автомобилист» – примерно одинаковые по классу команды. У них будет долгая серия»

Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о плей-офф Кубка Гагарина-2023.

«Плей-офф проходит здорово. Везде интрига, много интересных результатов. Думаю, у «Металлурга» с « » будет долгая серия, это две примерно одинаковые по классу команды. В паре «Авангарда» и « » считаю, что шансы омичей предпочтительнее. Все-таки там больше мастеров и исполнителей.

« » повел в серии с « »? Я сразу говорил, что Уфе не будет легко. Перелеты, смена часовых поясов, все остальное… Команда у Владивостока очень неуступчивая. Тяжелая серия, больше чем уверен.

Многие заведомые фавориты уже проиграли по матчу, «Салават» – уже два. Все серии держат в напряжении», – сказал эск-тренер « » и «Металлурга».