Дмитрий Рябыкин: «Металлург» и «Автомобилист» – примерно одинаковые по классу команды. У них будет долгая серия»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Автомобилист Дмитрий Рябыкин КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о плей-офф Кубка Гагарина-2023.

«Плей-офф проходит здорово. Везде интрига, много интересных результатов. Думаю, у «Металлурга» с «Автомобилистом» будет долгая серия, это две примерно одинаковые по классу команды. В паре «Авангарда» и «Сибири» считаю, что шансы омичей предпочтительнее. Все-таки там больше мастеров и исполнителей.

«Адмирал» повел в серии с «Салаватом Юлаевым»? Я сразу говорил, что Уфе не будет легко. Перелеты, смена часовых поясов, все остальное… Команда у Владивостока очень неуступчивая. Тяжелая серия, больше чем уверен.

Многие заведомые фавориты уже проиграли по матчу, «Салават» – уже два. Все серии держат в напряжении», – сказал эск-тренер «Авангарда» и «Металлурга».

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