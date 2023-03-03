Мухамадуллин об обмене в «Сан-Хосе»: «Долго об этом не думал. Из «Шаркс» позвонили, сказали: у тебя плей-офф, смотри сам, когда будешь готов к разговору»
Шакир Мухамадуллин высказался после матча против «Адмирала» (5:2, 1-1 в серии).
– За счет чего удалось так результативно сыграть по сравнению с прошлым матчем?
– Во-первых, реализация большинства, да и в целом реализация сейчас была лучше. Нужно выигрывать матч до конца вне зависимости от того, какой счет. Нужно играть в свой хоккей и не давать шансов сопернику.
– Вы забросили важную первую шайбу в матче. Были заряжены на гол больше, чем в предыдущей встрече?
– Каждый матч заряжаемся, чтобы правильно действовать, от чего приходят голы. После тренировок остаемся, бросаем.
– Насколько поражение на старте серии задело команду?
– Ни на сколько не задело, только еще больше мотивировало команду. Поговорили с ребятами, что нужно реализовывать моменты, лезть на пятак. От этого и победа.
– Каких матчей стоит ждать во Владивостока, учитывая маленькую коробку и перелет?
– Мы должны быть профессионалами, сейчас важно восстановиться.
– Придала ли вам новость об обмене «Нью-Джерси» в «Сан-Хосе» какую-то дополнительную мотивацию?
– Долго об этом не думал. Из «Сан-Хосе» позвонили, сказали, что у тебя плей-офф, смотри сам, когда будешь [готов] к разговору, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
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