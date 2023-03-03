Козлов о молодежи «Салавата»: «Им надо многому учиться. Кубковая команда не дает шанса сопернику. Она читает ритм, игру»

Теги Салават Юлаев Торос Николай Кулемин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Илья Ежов Адмирал Джош Хо-Сэнг Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (5:2, 1-1).

– Спецбригады – молодцом, сделали свое дело. Ежов хорошо сыграл. Могли действовать лучше в третьем периоде, позволяли сопернику опасно атаковать. Это хороший урок для нас. Это плей-офф, нужно играть до конца.

 – Почему Хо-Сэнг сыграл в первом звене?

Кулемин не смог сыграть. Джош хорошо влился в это звено.

– Будете брать с собой много запасных игроков?

– Мы берем ребят с собой, нам нужна свежая кровь. Это долгая поездка. Мы немного обескровили «Торос».

– Какие ожидания от поездки во Владивосток?

– Маленькая коробка, много болельщиков. Такие выезды всегда тяжелые.

– У Хо-Сэнга много моментов. Он не бросает. Почему обыгрывает?

– Он часто создает моменты, и партнеры помогают. Он понимает такие решения, есть свои заготовки. Не забывайте, что там Серебряков, он много спасал, из пустых ворот вытаскивал шайбу, а Джош не играл полгода. Быстро голевое чутье не вернуть.

– Назовите пару вещей, которые вы улучшили сегодня?

– Улучшили большинство. Сегодня все сделали спецбригады.

– Молодые оправдывают ваши ожидания?

– Всегда есть место для прогресса. Им надо многому учиться. Хоккей в регулярном чемпионате и в плей-офф отличается. Надо в разных ситуациях принимать правильные решения, когда соперник давит, идет вперед, провоцирует где-то.

Кубковая команда не дает шанса сопернику. Она читает ритм, игру, не позволит сопернику создать много опасных моментов, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Салават» сравнял счет в серии с «Адмиралом», выиграв второй матч 5:2

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Надо просто играть в свою игру, Адмирал не в обиду будет им сказано не ровня. Больше бросков со всех позиций и Серебряков не справится. Главное без травм, плей офф будет долгим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий