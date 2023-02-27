«Сан-Хосе» обменял Майера в «Нью-Джерси». В сделку включены Ибрагимов, Мухамадулин и Охотюк

«Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» произвели обмен игроками.

В «Девилс» перешел форвард , при этом «Шаркс» удержат половину его зарплаты (кэпхит – 6 млн долларов) в своей платежке. По окончании текущего сезона 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.

Также в рамках сделки « » получил 22-летнего российского нападающего , защитников Скотта Харрингтона и Сантери Хатакку, вратаря Закари Эмонда и выбор в 5-м раунде драфта-2024.

«Сан-Хосе», в свою очередь, пополнился российскими защитниками – 21-летним Шакиром Мухамадулиным (« ») и 22-летним Никитой Охотюком, форвардами Фабианом Зеттерлундом и Андреасом Юнссоном, а также получил условный выбор в 1-м раунде драфта-2023 и пики во 2-м и 7-м раундах драфта-2024.

В 57 матчах текущего сезона на счету Майера 52 (31+21) очка.