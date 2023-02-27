«Сан-Хосе» обменял Майера в «Нью-Джерси». В сделку включены Ибрагимов, Мухамадулин и Охотюк

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«Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» произвели обмен игроками.

В «Девилс» перешел форвард Тимо Майер, при этом «Шаркс» удержат половину его зарплаты (кэпхит – 6 млн долларов) в своей платежке. По окончании текущего сезона НХЛ 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.

Также в рамках сделки «Нью-Джерси» получил 22-летнего российского нападающего Тимура Ибрагимова, защитников Скотта Харрингтона и Сантери Хатакку, вратаря Закари Эмонда и выбор в 5-м раунде драфта-2024.

«Сан-Хосе», в свою очередь, пополнился российскими защитниками – 21-летним Шакиром Мухамадулиным («Салават Юлаев») и 22-летним Никитой Охотюком, форвардами Фабианом Зеттерлундом и Андреасом Юнссоном, а также получил условный выбор в 1-м раунде драфта-2023 и пики во 2-м и 7-м раундах драфта-2024.

В 57 матчах текущего сезона на счету Майера 52 (31+21) очка.

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5 комментариев

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iluvatar
Слишком мало взял Грир за Майера, два пика в первом и втором раунде это неплохо, но далеко не факт что из этого получатся хорошие хоккеисты уровня НХЛ, можно было попытаться выторговать Мерсера или Хольца в таком случае обмен был бы равным, к тому же еще и 50% зп Майера осталось у Акул. ИМХО.
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Deathspell Omega
Неплохая банда собралась в Нью-Джерси.
Вратарей бы им понадежней.
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Kirill HG
Switzerland Devils в Ньюарке!

Девилз теперь базовый клуб для Швейцарии)

когда еще в НХЛ в одном клубе было столько швейцарцев, что-то новое (Хишер, Зигенталер, вратарь Шмид и Майер)
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TR31HK
Вот, дьяволы крепкая команда, а то смеялись в Сент-Луис))))
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Александр Романов
Сан Хосе ещё слабее стала в разы
+5
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