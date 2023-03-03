«Салават» сравнял счет в серии с «Адмиралом», выиграв второй матч 5:2

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Шмелев Михаил Науменков Адмирал Шакир Мухамадуллин Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии против «Адмирала».

Команда тренера Виктора Козлова победила дальневосточников (5:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В составе уфимцев по два очка набрали защитники Шакир Мухамадуллин (1+1) и Михаил Науменков (0+2), а также нападающий Сергей Шмелев (0+2).

Таким образом, счет в серии сравнялся – 1:1. «Адмирал» выиграл в первой игре – 2:1 в овертайме.

Третий матч серии состоится 5 марта во Владивостоке.

9 комментариев

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Раян Ханмурзин
Ответ Dragon10
В третьем периоде очень многое позволяли Адмиралу, если будут играть так же, на ДВ будет тяжело
Нам ехать в ко мне на работу почти это я по себе знаю перелеты выматывают ,по приезду проверяют состояние человека ,часто давление зашкаливает ,просто умный ход,по себе знаю
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SalavaTUlaevNaKone
Молодцы,я так и думал,больше 3 забьют
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Григорий Бровчук
Ответ Dragon10
В третьем периоде очень многое позволяли Адмиралу, если будут играть так же, на ДВ будет тяжело
я в шоке от таких экспертов. 5-2. третий период. плей-офф. сыграли плохо. не по счету . ещё 5 шайб не забросили
+1
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artist777
Ответ Dragon10
В третьем периоде очень многое позволяли Адмиралу, если будут играть так же, на ДВ будет тяжело
Видно же было , что это тренерская установка.Отдать шайбу экономить силы.След матч будет ранний плюс долгий перелёт, нужно восстанавливаться
+5
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Dragon10
В третьем периоде очень многое позволяли Адмиралу, если будут играть так же, на ДВ будет тяжело
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Bestcapper
Самое сложное впереди ребят, нужно 2 игры брать в гостях, чтобы одним перелетом обойтись... Верим в команду!!!
+10
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Ачиваков Марат
Кто бы сомневался, победа в серии дело времени.
+1
-1
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Олег
Салават МАЛОДЧИКИ! дальше лучше.
Спасибо адмирала за игру.
+2
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Токмаков Олег
Салават 👍
+11
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