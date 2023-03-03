«Салават» сравнял счет в серии с «Адмиралом», выиграв второй матч 5:2

« » сравнял счет в серии против « ».

Команда тренера победила дальневосточников (5:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В составе уфимцев по два очка набрали защитники (1+1) и Михаил Науменков (0+2), а также нападающий (0+2).

Таким образом, счет в серии сравнялся – 1:1. «Адмирал» выиграл в первой игре – 2:1 в овертайме.

Третий матч серии состоится 5 марта во Владивостоке.