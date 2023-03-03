Тамбиев о 2:5 от «Салавата»: «Думаете, нас сломает эта игра? Она сделает нас сильнее. Не дадим им легкой жизни во Владивостоке»

высказался после матча против « » (2:5, 1-1 в серии).

– Восемь удалений – многовато. Соперник хорошо этим воспользовался. Нельзя в плей-офф так много удаляться. Надеюсь, сделаем правильные выводы.

– В чем видите причину такого количества удалений?

– «Салават» – сильная команда, не успеваем за ними. У них сильная атака, не получалось терпеть.

– Насколько довольны результатом матчей в Уфе?

– Я максималист. Да, зацепили одну игру, но могли и сегодня. Движение было лучше, чем в первом матче. Уфа – фаворит, но мы будем выжимать по максимуму. В этом сезоне мы лучше играем на выезде. Матчи дома – это праздник для наших болельщиков, они во Владивостоке ждали плей-офф шесть лет.

– Вы говорили, что ваш стиль – терпение. Нет ощущения, что команда может дрогнуть?

– Мы за весь сезон не дрогнули. Мы пойдем до конца. Вы думаете, что нас сломает эта игра? Она сделает нас сильнее. Мы не дадим им легкой жизни во Владивостоке, так и передайте, – сказал главный тренер « ».