Тамбиев о 2:5 от «Салавата»: «Думаете, нас сломает эта игра? Она сделает нас сильнее. Не дадим им легкой жизни во Владивостоке»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:5, 1-1 в серии).

– Восемь удалений – многовато. Соперник хорошо этим воспользовался. Нельзя в плей-офф так много удаляться. Надеюсь, сделаем правильные выводы.

– В чем видите причину такого количества удалений?

– «Салават» – сильная команда, не успеваем за ними. У них сильная атака, не получалось терпеть.

– Насколько довольны результатом матчей в Уфе?

– Я максималист. Да, зацепили одну игру, но могли и сегодня. Движение было лучше, чем в первом матче. Уфа – фаворит, но мы будем выжимать по максимуму. В этом сезоне мы лучше играем на выезде. Матчи дома – это праздник для наших болельщиков, они во Владивостоке ждали плей-офф шесть лет.

– Вы говорили, что ваш стиль – терпение. Нет ощущения, что команда может дрогнуть?

– Мы за весь сезон не дрогнули. Мы пойдем до конца. Вы думаете, что нас сломает эта игра? Она сделает нас сильнее. Мы не дадим им легкой жизни во Владивостоке, так и передайте, – сказал главный тренер «Адмирала».

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8 комментариев

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Олег
Всё в переди, САлавату просто не будет.
Но думаю они, в серии победят .
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Рамис Зарипов
Ответ grek087
Серьезно? Ну не болельщикам салавата в этом сезоне говорить об уверенности в своей команде! Именно эта серия выглядит самой подозрительной
А в чем ее подозрительность?
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Рамис Зарипов
Так и передайте 😂
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grek087
Ответ Линар Нуртдинов
Да походу уже сломало..
Серьезно? Ну не болельщикам салавата в этом сезоне говорить об уверенности в своей команде! Именно эта серия выглядит самой подозрительной
+1
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+1
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bars1998
думаю 2-2 после Владивостока будет )
+1
-2
-1
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Линар Нуртдинов
Да походу уже сломало..
+2
-2
0
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Ачиваков Марат
Да ладно! Побрыкайтесь покуда.
+3
-2
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Bestcapper
Я думаю это будут заключительные 2 игры Адмирала в этом сезоне на своем льду...
+3
-4
-1
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