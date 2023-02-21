Кучеров, Капризов, Панарин и Овечкин – в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ по версии ESPN

Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних форвардов по версии ESPN.

Второе место занял из « », он набрал 141 очко. Третьим стал нападающий «Миннесоты» , набравший 128 очков.

На 7-м месте форвард «Рейнджерс» (76 очков), 10-й – капитан « » Александр Овечкин (36).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Давид Пастрняк, «Бостон» – 161 очко

2. Никита Кучеров, «Тампа» – 141.

3. Кирилл Капризов, « » – 128

4. Митч Марнер, « » – 128

5. Микко Рантанен, «Колорадо» – 96

6. Брэд Маршанд, « » – 83

7. Артемий Панарин, «Рейнджерс» – 76

8. Мэттью Ткачак, «Флорида» – 62

9. Джейсон Робертсон, «Даллас» – 56

10. , «Вашингтон» – 36