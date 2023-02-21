Кучеров, Капризов, Панарин и Овечкин – в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ по версии ESPN
Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ по версии ESPN.
Второе место занял Никита Кучеров из «Тампы», он набрал 141 очко. Третьим стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 128 очков.
На 7-м месте форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (76 очков), 10-й – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (36).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Давид Пастрняк, «Бостон» – 161 очко
2. Никита Кучеров, «Тампа» – 141.
3. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 128
4. Митч Марнер, «Торонто» – 128
5. Микко Рантанен, «Колорадо» – 96
6. Брэд Маршанд, «Бостон» – 83
7. Артемий Панарин, «Рейнджерс» – 76
8. Мэттью Ткачак, «Флорида» – 62
9. Джейсон Робертсон, «Даллас» – 56
10. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 36
Но пока остаётся только мечтать об этом и довольствоваться НХЛ.
а что насчёт стабильности мне кажется наоборот.Никита весь сезон идёт в темпе 1,5±0,1очка за игру,он за весь сезон не опустился ниже 1,4очка за игру и не вышел в темп 1,6очка за игру.Стабильно идёт в одном темпе.
А Кирилл иногда выдаёт хорошие серии,иногда плохие.
в прошлом сезоне в топ 5 бомбардиров и в этом тоже.