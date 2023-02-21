Кучеров, Капризов, Панарин и Овечкин – в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ по версии ESPN

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Четыре россиянина вошли в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ по версии ESPN.

Второе место занял Никита Кучеров из «Тампы», он набрал 141 очко. Третьим стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 128 очков.

На 7-м месте форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (76 очков), 10-й – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (36).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Давид Пастрняк, «Бостон» – 161 очко

2. Никита Кучеров, «Тампа» – 141.

3. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 128

4. Митч Марнер, «Торонто» – 128

5. Микко Рантанен, «Колорадо» – 96

6. Брэд Маршанд, «Бостон» – 83

7. Артемий Панарин, «Рейнджерс» – 76

8. Мэттью Ткачак, «Флорида» – 62

9. Джейсон Робертсон, «Даллас» – 56

10. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 36

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11 комментариев

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Гражданин товарищ барин
К этим крайкам (я про российских хоккеистов) да топовых центров парочку-троечку, такая бы сборная получилась...цены бы не было. Да ещё какой-нибудь большой турнир типа Кубка Канады или Олимпийских игр.
Но пока остаётся только мечтать об этом и довольствоваться НХЛ.
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Сергей Орлов
Ответ ABarca
А Пастарняк тянет на 1-ое место? Просто за Бостоном не слежу. Если сравнивать Капризова и Кучерова, то Кирилл покруче будет в этом сезоне.
Конечно, тянет.
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Фанат спорта01
Ответ ABarca
Я смотрю обзоры все Тампы и Миннесоты, так что этого достаточно для сравнения. Кирилл - пахарь. Поставь его в любую топ команду , он бы наколотил бы больше Куча. Куч хорош в этом сезоне, но у Кирилла стабильность лучше. Он как автомат Калашникова работает, а Куч от настроения.
это не так работает,он может и не заиграть в другой команде.
а что насчёт стабильности мне кажется наоборот.Никита весь сезон идёт в темпе 1,5±0,1очка за игру,он за весь сезон не опустился ниже 1,4очка за игру и не вышел в темп 1,6очка за игру.Стабильно идёт в одном темпе.
А Кирилл иногда выдаёт хорошие серии,иногда плохие.
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Фанат спорта01
а почему Ткачук так низко?
в прошлом сезоне в топ 5 бомбардиров и в этом тоже.
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hhlg
Ответ alklimov2018
Тут больше вопросов почему доминатора с 10 места называют великим, а не с первых.:)))
Ты хочешь чтобы он и в 37 доминировал на первое место? ;)
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ABarca
Ответ Фанат спорта01
Кучеров играя в лайтовом режиме набрал на 15очков больше Капризова.
Я смотрю обзоры все Тампы и Миннесоты, так что этого достаточно для сравнения. Кирилл - пахарь. Поставь его в любую топ команду , он бы наколотил бы больше Куча. Куч хорош в этом сезоне, но у Кирилла стабильность лучше. Он как автомат Калашникова работает, а Куч от настроения.
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Фанат спорта01
Ответ ABarca
А Пастарняк тянет на 1-ое место? Просто за Бостоном не слежу. Если сравнивать Капризова и Кучерова, то Кирилл покруче будет в этом сезоне.
Кучеров играя в лайтовом режиме набрал на 15очков больше Капризова.
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ABarca
А Пастарняк тянет на 1-ое место? Просто за Бостоном не слежу. Если сравнивать Капризова и Кучерова, то Кирилл покруче будет в этом сезоне.
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ЧакЧак
русские рулят !
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alklimov2018
Ответ e1ther - e1ther
И не стыдно Пастерняку находится в окружении российских хоккеистов,что на это скажет г-н доминатор
Тут больше вопросов почему доминатора с 10 места называют великим, а не с первых.:)))
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-6
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e1ther - e1ther
И не стыдно Пастерняку находится в окружении российских хоккеистов,что на это скажет г-н доминатор
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