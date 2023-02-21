Набоков о Бобровском: «Дай бог ему добраться до 400 побед, пойти выше. Пусть продолжает в том же духе, возраст хороший»

пожелал успехов Сергею Бобровскому, повторившему его рекорд.

Вратарь «Флориды» выиграл 353-й матч в карьере в НХЛ (из 629) и повторил рекорд Набокова среди россиян (353 победы в 697 играх).

– догнал вас в списке самых побеждающих российских вратарей в истории (353). Что для вас значит этот момент?

– Я думаю, это лишь одна из вех в карьере Бобровского. Дай бог ему добраться до 400 побед, пойти выше. Ну, а 353 – это небольшая остановка на пути Сергея, он может побить и другие рекорды. Пусть продолжает в том же духе, возраст у него хороший [34 года]. И это не последняя победа Бобровского, не последнее его достижение.

– В чем секрет Сергея Бобровского, которого даже не выбирали на драфте?

– Если не говорить о технических вратарских качествах, то самая большая черта – его трудолюбие. За счет этого он многого добивается. Бобровский не хочет останавливаться, постоянно пытается сделать шаг вперед.

Раньше у него были травмы, возникали помехи на пути. Но все равно Сергей через это проходит, до сих пор оставаясь одним из лучших вратарей в лиге.

– Бобровский взял две «Везины» в «Коламбусе», признаваясь лучшим голкипером . Трудно ли вратарям перестраиваться под новый клуб? Ведь теперь во «Флориде» он выглядит иначе.

– Если честно, все зависит от характера, от самого человека. Некоторым тяжело меняться, когда ты долгие годы выступал в одной команде, жил в одном городе. А кто-то и внимания на это не обратит. Самое главное – попасть в хороший клуб и организацию, где заботятся не только о том, кто сколько голов забьет, а думают о командной игре в целом.

Но вратарю чуть полегче в этом плане, чем полевым хоккеистам. Ему не нужно привыкать к новым системам, тренерам. Философия тут простая: если тебе бросают, ты ловишь. А если не бросают, то не ловишь, – сказал бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ с улыбкой.