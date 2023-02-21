Гибсон – 1-й вратарь в НХЛ с 1963 года, отразивший по 50+ бросков в 2 матчах за месяц

Теги рейтинги Анахайм НХЛ Эл Роллинс Лорни Уорсли Джон Гибсон Хоккей

Джон Гибсон – 1-й вратарь с 1963 года, отразивший по 50+ бросков в 2 матчах НХЛ за один месяц.

Голкипер «Анахайма» парировал 51 бросок из 55 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:4 ОТ). 

10 февраля 29-летний американец отразил 53 броска из 59 в матче с «Питтсбургом» (3:6). 

Учет бросков в НХЛ ведется с сезона-1955/56. Ранее только двум вратарям удавалось проводить по 2 или более матча с 50+ сэйвами в одном календарном месяце.

Это были Эл Роллинс (октябрь 1955 года, «Чикаго», 2 матча) и Гамп Уорсли (январь 1963 года, «Рейнджерс», 3 матча). 

В 39 матчах текущего сезона у Гибсона 10 побед при 29 поражениях (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 4,07). 

5 комментариев

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glavniiexpert
Ответ Белый офицер
Анахайм такое днище что в створ их ворот редко когда прилетает меньше 40 бросков. Так что не удивительно. А Гибсона жаль. Такой крутой вратарь прозябает свой карьерный пик в беспросветном дне.
Прям крутой? Стата у него слабенькая, и я говорю не про процент или КН естественно, потому что глупо смотреть на это из-за слабости команды,но GSAE -10, GSAA -12. Тут на команду не спишешь.
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Cube Litening C:68X
Ответ Белый офицер
Анахайм такое днище что в створ их ворот редко когда прилетает меньше 40 бросков. Так что не удивительно. А Гибсона жаль. Такой крутой вратарь прозябает свой карьерный пик в беспросветном дне.
В Эдмонтон бы его,а то с теми что есть,каши не сваришь..😁
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Белый офицер
Анахайм такое днище что в створ их ворот редко когда прилетает меньше 40 бросков. Так что не удивительно. А Гибсона жаль. Такой крутой вратарь прозябает свой карьерный пик в беспросветном дне.
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Константин Алабин
Спасибо, что держите нас в курсе важных событий.
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Амфитрион
Ну, тут спасибо Уткам, Гибсон без работы не остается)
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