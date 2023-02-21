Гибсон – 1-й вратарь в НХЛ с 1963 года, отразивший по 50+ бросков в 2 матчах за месяц

– 1-й вратарь с 1963 года, отразивший по 50+ бросков в 2 матчах НХЛ за один месяц.

Голкипер « » парировал 51 бросок из 55 в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (3:4 ОТ).

10 февраля 29-летний американец отразил 53 броска из 59 в матче с «Питтсбургом» (3:6).

Учет бросков в НХЛ ведется с сезона-1955/56. Ранее только двум вратарям удавалось проводить по 2 или более матча с 50+ сэйвами в одном календарном месяце.

Это были Эл Роллинс (октябрь 1955 года, «Чикаго», 2 матча) и Гамп Уорсли (январь 1963 года, «Рейнджерс», 3 матча).

В 39 матчах текущего сезона у Гибсона 10 побед при 29 поражениях (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 4,07).