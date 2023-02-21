Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников. У него 58 баллов в 57 играх

Теги рейтинги Дастин Бафлин НХЛ рекорды Виннипег Джош Моррисси Хоккей

Джош Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников.

27-летний игрок сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1).

На его счету стало 58 (11+47) очков в 57 играх сезона.

Моррисси стал новым рекордсменом клуба (и франшизы, с учетом достижений «Атланты») среди защитников, обогнав Дастина Бафлина (56 очков в 78 матчах в сезоне-2013/14, 20+36).  

6 комментариев

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ARCAN
Для музыканта он неплохой хоккеист, этот Морисси
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Why always me?!
Если ещё Биг Бафа по шайбам обойдёт, тогда красиво будет
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Cube Litening C:68X
Норриси..😁
0
-1
-1
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Deathspell Omega
Ответ LeicesterCity
Я думаю претендентом он и останется на Норрис)
... но только претендентом.
0
0
0
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LeicesterCity
Ответ Антон
Сбавил немного. В первой половине сезона, на мой взгляд, был наиболее реальным претендентом на Норрис.
Я думаю претендентом он и останется на Норрис)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Сбавил немного. В первой половине сезона, на мой взгляд, был наиболее реальным претендентом на Норрис.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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