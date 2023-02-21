Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников. У него 58 баллов в 57 играх
Джош Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников.
27-летний игрок сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1).
На его счету стало 58 (11+47) очков в 57 играх сезона.
Моррисси стал новым рекордсменом клуба (и франшизы, с учетом достижений «Атланты») среди защитников, обогнав Дастина Бафлина (56 очков в 78 матчах в сезоне-2013/14, 20+36).
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