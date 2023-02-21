Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по очкам за сезон для защитников. У него 58 баллов в 57 играх

обновил рекорд « » по очкам за сезон для защитников.

27-летний игрок сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (4:1).

На его счету стало 58 (11+47) очков в 57 играх сезона.

Моррисси стал новым рекордсменом клуба (и франшизы, с учетом достижений «Атланты») среди защитников, обогнав (56 очков в 78 матчах в сезоне-2013/14, 20+36).