Пастрняк – 2-й игрок с 40 шайбами в сезоне НХЛ. У него 41, у Макдэвида 42

вторым в сезоне забросил 40 шайб.

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:1).

На счету 26-летнего чешского нападающего 77 (41+36) очков в 56 играх. Он занимает 2-е место в гонке снайперов, уступая лишь капитану «Эдмонтона» (42 шайбы в 57 играх, 102 очка).

Пастрняк 3-й раз достиг отметки 40 шайб за сезон. Его личный рекорд – 48 голов в 70 играх в сезоне-2019/20. Тогда он разделил «Морис Ришар Трофи» с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.