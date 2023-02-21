Пастрняк – 2-й игрок с 40 шайбами в сезоне НХЛ. У него 41, у Макдэвида 42

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Давид Пастрняк вторым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб.

Форвард «Бостона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:1). 

На счету 26-летнего чешского нападающего 77 (41+36) очков в 56 играх. Он занимает 2-е место в гонке снайперов, уступая лишь капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (42 шайбы в 57 играх, 102 очка). 

Пастрняк 3-й раз достиг отметки 40 шайб за сезон. Его личный рекорд – 48 голов в 70 играх в сезоне-2019/20. Тогда он разделил «Морис Ришар Трофи» с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. 

6 комментариев

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BuTaJIbKa
Паста красавчик - будет-таки интрига в гонке
+2
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+2
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АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
Ответ Рузаль Зиятдинов
Казалось,что Макдэвида уже никто не догонит в этом сезоне,и вот на тебе.
По голам? Ничего такого не крзалось. Вот по очкам была уверенность что не догонят
0
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KirGre
50 50 50 давай 50 , Паста , верим !!!
+1
0
+1
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Рузаль Зиятдинов
Казалось,что Макдэвида уже никто не догонит в этом сезоне,и вот на тебе.
+1
-1
0
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Александр Романов
На 11 миллионов играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Хе-хе)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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