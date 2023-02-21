Пастрняк – 2-й игрок с 40 шайбами в сезоне НХЛ. У него 41, у Макдэвида 42
Давид Пастрняк вторым в сезоне НХЛ забросил 40 шайб.
Форвард «Бостона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:1).
На счету 26-летнего чешского нападающего 77 (41+36) очков в 56 играх. Он занимает 2-е место в гонке снайперов, уступая лишь капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (42 шайбы в 57 играх, 102 очка).
Пастрняк 3-й раз достиг отметки 40 шайб за сезон. Его личный рекорд – 48 голов в 70 играх в сезоне-2019/20. Тогда он разделил «Морис Ришар Трофи» с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
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