Сорокин с 44 сэйвами против «Питтсбурга» стал 2-й звездой дня в НХЛ

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Илья Сорокин с 44 сэйвами против «Питтсбурга» стал 2-й звездой дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с дублем в ворота «Оттавы». Чешский нападающий вторым в сезоне достиг отметки 40 шайб

Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с 44 сэйвами после 46 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:2). В конце второго периода он отразил бросок Криса Летанга клюшкой. 

Третья звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с 50 сэйвами после 51 броска в матче с «Рейнджерс» (4:1). 

1 комментарий

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Владимир Самсонов
Сорокин повышает свои шансы на Везину. И если Айлендерс попадёт в плей-офф, то всё может быть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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