Сорокин с 44 сэйвами против «Питтсбурга» стал 2-й звездой дня в НХЛ
Илья Сорокин с 44 сэйвами против «Питтсбурга» стал 2-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с дублем в ворота «Оттавы». Чешский нападающий вторым в сезоне достиг отметки 40 шайб.
Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с 44 сэйвами после 46 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:2). В конце второго периода он отразил бросок Криса Летанга клюшкой.
Третья звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с 50 сэйвами после 51 броска в матче с «Рейнджерс» (4:1).
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