Сорокин с 44 сэйвами против «Питтсбурга» стал 2-й звездой дня в НХЛ

Илья Сорокин с 44 сэйвами против «Питтсбурга» стал 2-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Оттавы». Чешский нападающий вторым в сезоне достиг отметки 40 шайб.

Вторая звезда – вратарь « » с 44 сэйвами после 46 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:2). В конце второго периода он отразил бросок Криса Летанга клюшкой.

Третья звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с 50 сэйвами после 51 броска в матче с «Рейнджерс» (4:1).