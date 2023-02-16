Кудашов попал в сферу интересов «Ак Барса». Клуб рассматривает его в качестве преемника Билялетдинова в следующем сезоне (Metaratings)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов попал в сферу интересов «Ак Барса».

Как сообщает Metaratings.ru, казанцы рассматривают 51-летнего тренера в качестве одного из преемников Зинэтулы Билялетдинова в следующем сезоне.

Кудашов возглавляет «Динамо». На данный момент команда занимает пятое место в таблице Запада с 82 очками после 63 матчей.

«Ак Барс» по ходу сезона уволил Олега Знарка с поста главного тренера. 27 декабря стало известно, что Билялетдинов возглавил команду до конца сезона.

Клуб лидирует в таблице Востока с 83 очками после 63 игр.

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11 комментариев

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HockeyMan
Ответ KSA1985
Комментарий удален пользователем
Вы бы до этого успешного сезона поставили бы ставку на епанчинцева? По мне так он прыгнул выше головы.
Разин уже с этой командой до фига лет и результат каждый год стабильно средний. Да он молодец конечно, но вы же в казане после первых пол года его сольете и не будете ждать результата.
Ларионов конечно вообще красавец, но какие шансы, что он после одного классного сезона побежит в другой клуб? Он сто процентов останется там и будет дальше развиваться и развивать еще как минимум год.

Как по мне, кудашов сильный специалист и из всех вариантов кто может приехать в Казань, он один из лучших
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Кеша
Вчера Вайсфельд закинул удочку в прессу . Сегодня новый вброс . Да забирайте . С таким бюджетом можно и с физруком играть . Хотят Динамо совсем убрать с пробега . Слишком много клубов в Москве и области для лиги . Я даже по теории заговора предполагаю кто . Не дают лавры Динамо покоя . До ЦСКА то не дотянутся , да и Сечин не даст .
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KSA1985
Ответ HockeyMan
А кто не физрук? Просто интересно)
Комментарий удален
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KSA1985
Ответ HockeyMan
А кто не физрук? Просто интересно)
Епанчинцев, Разин, Буцаев. И конечно же Ларионов. Эти люди из минимума -выжали максимум.
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KSA1985
Подписание Кудашова в Казань -автоматические вымирание кошачьего рода.
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Dinamik1
Пошла вода горячая.Это агент воду мутит.Хочет переподписать контракт до начала плейоф.
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Stanley_77
колхозный тихушник без собственного мнения
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HockeyMan
Ответ Волк16
нафига этот физрук нам? дурдом
А кто не физрук? Просто интересно)
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HockeyMan
Ответ Dok.Polet
Для чего все это перед ПО ?! Мы пока КГ не взяли, а Билл максималист.
Причем тут это? Там видимо Бил сам сказал руководству, что на следующий сезон работать не будет. Клуб начинает вести переговоры с кандидатами, пока еще не поздно. Что в этом такого?
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Волк16
нафига этот физрук нам? дурдом
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Dok.Polet
Для чего все это перед ПО ?! Мы пока КГ не взяли, а Билл максималист.
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Ыжык
Квартальнов тогда в охк?
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