Кудашов попал в сферу интересов «Ак Барса». Клуб рассматривает его в качестве преемника Билялетдинова в следующем сезоне (Metaratings)
Алексей Кудашов попал в сферу интересов «Ак Барса».
Как сообщает Metaratings.ru, казанцы рассматривают 51-летнего тренера в качестве одного из преемников Зинэтулы Билялетдинова в следующем сезоне.
Кудашов возглавляет «Динамо». На данный момент команда занимает пятое место в таблице Запада с 82 очками после 63 матчей.
«Ак Барс» по ходу сезона уволил Олега Знарка с поста главного тренера. 27 декабря стало известно, что Билялетдинов возглавил команду до конца сезона.
Клуб лидирует в таблице Востока с 83 очками после 63 игр.
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Разин уже с этой командой до фига лет и результат каждый год стабильно средний. Да он молодец конечно, но вы же в казане после первых пол года его сольете и не будете ждать результата.
Ларионов конечно вообще красавец, но какие шансы, что он после одного классного сезона побежит в другой клуб? Он сто процентов останется там и будет дальше развиваться и развивать еще как минимум год.
Как по мне, кудашов сильный специалист и из всех вариантов кто может приехать в Казань, он один из лучших