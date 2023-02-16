Кудашов попал в сферу интересов «Ак Барса». Клуб рассматривает его в качестве преемника Билялетдинова в следующем сезоне (Metaratings)

попал в сферу интересов « ».

Как сообщает Metaratings.ru, казанцы рассматривают 51-летнего тренера в качестве одного из преемников в следующем сезоне.

Кудашов возглавляет « ». На данный момент команда занимает пятое место в таблице Запада с 82 очками после 63 матчей.

«Ак Барс» по ходу сезона уволил Олега Знарка с поста главного тренера. 27 декабря стало известно, что Билялетдинов возглавил команду до конца сезона.

Клуб лидирует в таблице Востока с 83 очками после 63 игр.

Шевченко о «Динамо»: «Новый контракт с Кудашовым давно согласован. Но его тормозили на разных уровнях, причем с разной аргументацией»