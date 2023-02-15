Леонид Вайсфельд: «Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо». Если он стрельнет в плей-офф, будет завален предложениями от клубов»

Теги Алексей Кудашов Леонид Вайсфельд КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о будущем главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.

«Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо».

Он проделывает очень хорошую работу. Если он сейчас стрельнет в плей-офф, то будет завален предложениями от разных клубов», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. На данный момент команда занимает пятое место в таблице Запада с 82 очками после 63 матчей.

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6 комментариев

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Eliza77
А он не стрельнет
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Dinamik1
А если не стрельнет то кому он нужен будет?
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Кеша
В этом весь Вайсфельд ! Недалекий . Лучше комментируйте матчи . Когда ты комментируешь , я выключаю звук . Без твоих тупых советов Кудашов разберется . У него своя голова на плечах есть . А ты уже нарулил в Ладе , что там до сих пор плюются .
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Вольфсбург
Стрельнёт и скорее всего себе в голову, потому что если и выигрываем у первой четвёрки запада то еле еле, из шести игр со СКА одна победа по буллитам. Лёня как обычно хихикает!
+1
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Darkhan Darkhan
Леонид под Авангард присматривает
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HockeyMan
От добра добра не ищут(с)
Если он стрельнет в Динамо, то от туда можно и не уходить))
+1
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+1
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