Леонид Вайсфельд: «Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо». Если он стрельнет в плей-офф, будет завален предложениями от клубов»

поделился мыслями о будущем главного тренера « » .

«Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо».

Он проделывает очень хорошую работу. Если он сейчас стрельнет в плей-офф, то будет завален предложениями от разных клубов», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. На данный момент команда занимает пятое место в таблице Запада с 82 очками после 63 матчей.