Леонид Вайсфельд: «Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо». Если он стрельнет в плей-офф, будет завален предложениями от клубов»
Леонид Вайсфельд поделился мыслями о будущем главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.
«Кудашову не надо сейчас подписывать новый контракт с «Динамо».
Он проделывает очень хорошую работу. Если он сейчас стрельнет в плей-офф, то будет завален предложениями от разных клубов», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. На данный момент команда занимает пятое место в таблице Запада с 82 очками после 63 матчей.
Если он стрельнет в Динамо, то от туда можно и не уходить))