Шевченко о «Динамо»: «Новый контракт с Кудашовым давно согласован. Но его тормозили на разных уровнях, причем с разной аргументацией»

Алексей Шевченко сообщил, что новый контракт «Динамо» с Алексеем Кудашовым уже согласован.

«На последней пресс-конференции Кудашов заявил, что с ним по поводу нового контракта никто не говорил и есть сомнение, что новый договор предложат. Накипело. Самое смешное, что новый контракт с Кудашовым давно уже согласован. Но его тормозили на разных уровнях. Причем с разной аргументацией.

Было и «лучше осмотреться на рынке и найти более интересный вариант», затем «пусть команда сначала попадет в плей-офф», теперь, кажется, хотят дождаться плей-офф и посмотреть, получится ли у тренера пройти второй раунд.

Вероятнее всего, договор с Кудашовым продлят. Некоторые клубы стали интересоваться ситуацией с тренером. Мол, если он выйдет на рынок, то мы готовы присмотреться к нему. Так можно и потерять специалиста. Впрочем, в современном «Динамо» такие ляпы происходят постоянно, но и там понимают, что иных вариантов нет. Возьмут «не того», да и выбор-то ограничен.

Самое смешное, что в клубе нет силы, которая реально хотела бы управлять и принимать решения. Нет-нет, в системе полно тех, кто будет мешать любому, скидывая на тренера и менеджера все проблемы и приписывая успехи себе. Так устроено «Динамо», ничего с этим пока не поделать. Надо просто дождаться других времен», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. На данный момент команда занимает пятое место в таблице Запада с 77 очками после 59 матчей.

«Динамо» вышло в плей-офф. На Западе известны 5 участников Кубка Гагарина, на Востоке – по-прежнему ни одного