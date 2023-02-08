оценил победу «Динамо» над « » (4:1).

– Хорошая игра получилась. Хотел бы выделить вратаря соперника, который сыграл очень надежно в некоторых моментах и не дал нам забить. Мы все равно ответственно отнеслись к матчу. Соперник сложный, поэтому довольны победой. Естественно, не все получается, но это как и в любой игре. Самое главное — это то, что хорошо отнеслись.

— В чем именно сложность такой команды как «Сочи»?

— Команда идет на последнем месте, значит, есть определенные сложности с настроем. Как ни добивайся от игроков — это все равно существует. Команда раскрепощена, в этом сезоне ей уже ничего не надо, кроме как доказывать игрокам, тренерам и коллективу в целом, что они представляют собой, что они развиваются, что они хорошая команда.

Несмотря на молодость, это хорошие, опытные игроки, которые умеют играть в хоккей, есть там разные исполнители. И если есть кураж, забей они первыми — неизвестно, как бы игра складывалась. Это интересная и быстрая команда. Надо отдать должное нашим игрокам, сыграли четко в определенных моментах, – сказал главный тренер « ».