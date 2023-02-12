Алексей Кудашов: «У «Динамо» проблема роста, многие впервые сыграют в плей-офф. ЦСКА и «Локомотив» пять лет выстраивают команды»

Главный тренер « » подвел итоги матча с (2:3 Б).

– Все игры с ЦСКА у нас упорные. Я думаю, хорошая игра получилась.

– Планируете ли поработать над буллитами?

– Через шесть игр они закончатся. Любой игрок занимается этим с 5-6 лет. Что-то от природы, что от мастерства, что-то от тренировок. Ребята занимаются этим каждый день.

Преимущество переходит от одной команды к другой и обратно. Это нормально. В первом периоде должны были доставлять шайбу до вратаря. Если моменты возникают, их надо использовать.

– Дубль Рашевского связан с продлением контракта?

– Оно было обговорено заранее. В прошлых играх у него было достаточно моментов, но не залетало. Может быть, он приберег все голы на плей-офф?

У нас есть проблема роста. Многие ребята впервые сыграют в плей-офф. Есть парни, которые выигрывали в ВХЛ и МХЛ, но это другой уровень. ЦСКА и «Локомотив» пять лет выстраивают команды, у них солидные составы. Через это надо проходить и набираться опыта, – сказал Кудашов.