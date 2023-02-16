Кузьменко забил гол и сделал передачу в матче с «Рейнджерс», став 2-й звездой. У него 23+24 в 54 играх

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забил гол и отдал передачу в игре с «Рейнджерс» (4:6).

Форвард «Ванкувера» был признан второй звездой матча.

Кузьменко провел на льду 18:16 (2:29 – в большинстве, полезность – «минус 1»), нанес 3 броска в створ ворот и допустил 1 потерю шайбы

Всего на его счету 47 (23+24) баллов в 54 матчах сезона НХЛ.

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2 комментария

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Кино Музыка
Наверное, до конца сезона будет поиск игры. Пока как на качелях. В этот раз получилось. Хороший гол, высмотренный.
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ilya1809
Подождите если сократить время до десяти минут, то он начнет играть у бортов как Том Уилсон..проверенно))
А вообще хорошо что игровику дают играть, для них быть в темпе, в ритме, в огне, крайне полезно
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+2
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