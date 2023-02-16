Кузьменко забил гол и сделал передачу в матче с «Рейнджерс», став 2-й звездой. У него 23+24 в 54 играх
Андрей Кузьменко забил гол и отдал передачу в игре с «Рейнджерс» (4:6).
Форвард «Ванкувера» был признан второй звездой матча.
Кузьменко провел на льду 18:16 (2:29 – в большинстве, полезность – «минус 1»), нанес 3 броска в створ ворот и допустил 1 потерю шайбы
Всего на его счету 47 (23+24) баллов в 54 матчах сезона НХЛ.
А вообще хорошо что игровику дают играть, для них быть в темпе, в ритме, в огне, крайне полезно