Кузьменко забил гол и сделал передачу в матче с «Рейнджерс», став 2-й звездой. У него 23+24 в 54 играх

забил гол и отдал передачу в игре с «Рейнджерс» (4:6).

Форвард « » был признан второй звездой матча.

Кузьменко провел на льду 18:16 (2:29 – в большинстве, полезность – «минус 1»), нанес 3 броска в створ ворот и допустил 1 потерю шайбы

Всего на его счету 47 (23+24) баллов в 54 матчах сезона НХЛ.