Василевский – лучший вратарь НХЛ по итогам опроса игроков и руководителей клубов, Шестеркин – 2-й, Сорокин – 4-й

Андрей Василевский занял 1-е место в рейтинге лучших вратарей от ESPN.

В голосовании приняли участие 10 игроков НХЛ – 6 из Восточной конференции, 4 из Западной конференции. Также были опрошены 10 сотрудников отделов хоккейных операций команд, включая 3 тренеров и 3 генменеджеров.

Каждый составил свой топ-10 вратарей. Баллы распределялись по схеме 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 196 очков)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 164)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег», 144)

4. Илья Сорокин («Айлендерс», 120)

5. Джейк Эттинджер («Даллас», 115)

6. Юусе Сарос («Нэшвилл», 93)

7. Линус Улльмарк («Бостон», 80)

8. Якоб Маркстрем («Калгари», 28)

9. Джон Гибсон («Анахайм», 27)

10. Картер Харт («Филадельфия», 22)