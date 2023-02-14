Василевский – лучший вратарь НХЛ по итогам опроса игроков и руководителей клубов, Шестеркин – 2-й, Сорокин – 4-й

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Андрей Василевский занял 1-е место в рейтинге лучших вратарей от ESPN.

В голосовании приняли участие 10 игроков НХЛ – 6 из Восточной конференции, 4 из Западной конференции. Также были опрошены 10 сотрудников отделов хоккейных операций команд, включая 3 тренеров и 3 генменеджеров.

Каждый составил свой топ-10 вратарей. Баллы распределялись по схеме 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 196 очков)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 164)

3. Коннор Хеллибак («Виннипег», 144)

4. Илья Сорокин («Айлендерс», 120)

5. Джейк Эттинджер («Даллас», 115)

6. Юусе Сарос («Нэшвилл», 93)

7. Линус Улльмарк («Бостон», 80) 

8. Якоб Маркстрем («Калгари», 28)

9. Джон Гибсон («Анахайм», 27)

10. Картер Харт («Филадельфия», 22)

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14 комментариев

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Zomourning33
Ответ Костя Кот
улльмарк с мега статой шестой
Наверное Бостон спросили забыть)) всего ведь 10 команд опрашивали.
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Zomourning33
Макстрем тут что забыл?
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37old
Интересно как отвечали бы хоккеисты и тренеры на вопрос - кого из вратарей вы хотели бы видеть в своей команде в ПО?
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Pochin
Ответ Dr Gonzo
Доминация. Круто. Ну и единственный в десятке канадец, и тот на десятом месте это показательно.
У Канады просто позор с вратарской школой
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dalmolchun
Три вратаря в топе, Третьяк развалил хоккей в России )
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_Абырвалг_
По Василевскому , еще когда он за молодежку играл было видно, что это будущая звезда вратарского цеха !
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frol92
Ответ Костя Кот
улльмарк с мега статой шестой
Вот будет несколько сезонов тащить на таком уровне, возьмет пару КС, получит Коня ,тогда и можно будет с Васей сравнить. Пока же Василевский по уровню действительно лучший кипер, думаю каждая команда хотела бы такого вратаря себе в рамку.
+11
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+10
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Костя Кот
улльмарк с мега статой шестой
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Einfach Safari
Ответ Gornostaev
Рейтинг американской ESPN... 1,2 и 4 место у российских киперов 🇷🇺⚡! Есть вопросы? Вопросов больше нет...
но везину никто из них не получит
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-2
-2
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Руслан Платонов
Ответ Gornostaev
Рейтинг американской ESPN... 1,2 и 4 место у российских киперов 🇷🇺⚡! Есть вопросы? Вопросов больше нет...
Красавцы, но везину в этом году скорее всего возьмет Улльмарк
+3
-2
+1
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Dr Gonzo
Доминация. Круто. Ну и единственный в десятке канадец, и тот на десятом месте это показательно.
+4
-1
+3
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Gornostaev
Рейтинг американской ESPN... 1,2 и 4 место у российских киперов 🇷🇺⚡!
Есть вопросы? Вопросов больше нет...
+14
-2
+12
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HockeyMan
Что жилища рейтинг такой, где участвуют 10 непонятных людей, 3 тренера и три ген менеджера??
0
-2
-2
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Why always me?!
По итогам опроса игроков и руководителей НХЛ. Только вот опрошено всего 20 человек.
+2
-2
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