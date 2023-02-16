Панарин набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой. У него 62 очка в 54 играх
Артемий Панарин сделал дубль и отдал передачу в игре с «Ванкувером» (6:4).
Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой матча.
В игре с «Ванкувером» Панарин провел на льду 17:41 (1:00 – в большинстве, полезность – «плюс 2»), нанес 4 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием и заблокировал 1 бросок.
Всего в 54 матчах сезона на его счету 62 (18+44) балла.
Жалко только что ещё пару мог закатить.
Ждём хорошей игры в Эдмонтоне, надо им показать кто тут папа).