Панарин набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой. У него 62 очка в 54 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал дубль и отдал передачу в игре с «Ванкувером» (6:4).

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой матча.

В игре с «Ванкувером» Панарин провел на льду 17:41 (1:00 – в большинстве, полезность – «плюс 2»), нанес 4 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием и заблокировал 1 бросок.

Всего в 54 матчах сезона на его счету 62 (18+44) балла.

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3 комментария

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Огюст
Артемий молодец ,своей результативностью показывает, что он в хорошей физической форме !
+1
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sammuilson
Второй гол смог увидеть только на замедленном повторе, да и Спортс первые несколько минут год записывал не на Артёма.
Жалко только что ещё пару мог закатить.
Ждём хорошей игры в Эдмонтоне, надо им показать кто тут папа).
+1
0
+1
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Why always me?!
Тарасенко пришёл в Рейнджерс и Панарин разыгрался
+4
0
+4
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