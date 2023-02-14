Полунин о том, что не играл в Северной Америке: «Может, и стоило попробовать, но особых возможностей не было. Спокойно отношусь к этому»

высказался касательно возможности сыграть в Северной Америке.

– Вы себя так и не попробовали в Северной Америке…

– Спокойно отношусь к этому. Может быть, и стоило попробовать, но особых возможностей не было. Какие-то варианты были, но хотелось здесь больше себя показать. Конечно, в Северной Америке тоже присутствовало желание поиграть, но как есть, так есть. У меня еще контракт с « » на следующий сезон.

– За кем из команд и игроков в следите пристальнее всего?

– Не могу сказать, что конкретно кого-то сильно выделяю, все равно смотрю почти все хайлайты. Для себя что-то новое почерпнуть и найти, какие-то взгляды и моменты со стороны прояснить.

могу отметить, Зибанежада, «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь там еще и . А так, конечно, много игроков, которые мне нравятся и у которых можно перенять определенные навыки, – сказал нападающий «Локомотива».