Полунин о том, что не играл в Северной Америке: «Может, и стоило попробовать, но особых возможностей не было. Спокойно отношусь к этому»

Теги Локомотив Рейнджерс НХЛ КХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Мика Зибанежад Александр Полунин Чемпионат.com Хоккей

Александр Полунин высказался касательно возможности сыграть в Северной Америке.

– Вы себя так и не попробовали в Северной Америке…

– Спокойно отношусь к этому. Может быть, и стоило попробовать, но особых возможностей не было. Какие-то варианты были, но хотелось здесь больше себя показать. Конечно, в Северной Америке тоже присутствовало желание поиграть, но как есть, так есть. У меня еще контракт с «Локомотивом» на следующий сезон.

– За кем из команд и игроков в НХЛ следите пристальнее всего?

– Не могу сказать, что конкретно кого-то сильно выделяю, все равно смотрю почти все хайлайты. Для себя что-то новое почерпнуть и найти, какие-то взгляды и моменты со стороны прояснить.

Панарина могу отметить, Зибанежада, «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь там еще и Тарасенко. А так, конечно, много игроков, которые мне нравятся и у которых можно перенять определенные навыки, – сказал нападающий «Локомотива».

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3 комментария

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Огюст
Полунин Локомотиву нужен !
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Фёдор Кузнецов
По судьи единственный вариант был уехать в 18-19
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Darkhan Darkhan
он год как в Локомотиве закрепился а вы про НХЛ
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