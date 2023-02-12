«Коркино в Панарино давно пора переименовать». Новиков о покере форварда «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс НХЛ Юрий Новиков Артемий Панарин Хоккей

Юрий Новиков предложил назвать город в честь Артемия Панарина.

31-летний российский форвард «Рейнджерс» забросил четыре шайбы в матче НХЛ с «Каролиной» (6:2).

«Я не могу понять, как играет Панарин. Говорят: смотрите, как хорошо катаются шведы и финны! Я не скажу, что по катанию у Панарина пятерка. Но я не пойму, как он бежит быстрее всех, как он бросает своей длинной клюшкой. Вот это самое главное.

Как эти великие настолько легко все делают? Другие стараются, пыхтят, но у них ничего не получается. А этот пробежал, не вспотел, оформил покер и пошел в раздевалку.

У меня по географии была пятерка, но я до сих пор не знаю, что такое Коркино! А его уже давно пора переименовать в Панарино!» – сказал заслуженный тренер России.

Коркино – город в Челябинской области России, там родился Панарин.

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8 комментариев

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xantos
Ну-ну, играет в Нью-Йорке, а переименовывать в где-то под Челябинском.
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личные рекорды это не хоккей
и на гербе Панарин в радужной форме, местные оценят
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oberkorn
По такой логике, Питер в Санкт ротенберг, упаси господи
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Сергей Орлов
Георгий Белоусов сейчас обиделся.
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Вадим Сидоров
Вот улицу можно
0
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Xell
Коркино находится в 30км от Челябинска))
+2
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igor nn
Коркино это...Ну там надо побывать просто))Я кстати считаю что это окраина Челябинска..А в нём,как вам известно(из Нашей Раши) живут суровые мужчины))
+6
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Ivan Sergeev
Ну есть же Орехово-Зуево, можно сделать Коркино-Панарино.
+9
-2
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