«Коркино в Панарино давно пора переименовать». Новиков о покере форварда «Рейнджерс»

предложил назвать город в честь .

31-летний российский форвард « » забросил четыре шайбы в матче с «Каролиной» (6:2).

«Я не могу понять, как играет Панарин. Говорят: смотрите, как хорошо катаются шведы и финны! Я не скажу, что по катанию у Панарина пятерка. Но я не пойму, как он бежит быстрее всех, как он бросает своей длинной клюшкой. Вот это самое главное.

Как эти великие настолько легко все делают? Другие стараются, пыхтят, но у них ничего не получается. А этот пробежал, не вспотел, оформил покер и пошел в раздевалку.

У меня по географии была пятерка, но я до сих пор не знаю, что такое Коркино! А его уже давно пора переименовать в Панарино!» – сказал заслуженный тренер России.

Коркино – город в Челябинской области России, там родился Панарин.

Панарин роскошно едет в Коркино: заварил в поезде доширак, сделал бутерброды с колбасой и достал огурцы с редиской

Панарин положил покер за 21 минуту! Причем без Тарасенко – их развели по разным тройкам