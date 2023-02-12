«Коркино в Панарино давно пора переименовать». Новиков о покере форварда «Рейнджерс»
Юрий Новиков предложил назвать город в честь Артемия Панарина.
31-летний российский форвард «Рейнджерс» забросил четыре шайбы в матче НХЛ с «Каролиной» (6:2).
«Я не могу понять, как играет Панарин. Говорят: смотрите, как хорошо катаются шведы и финны! Я не скажу, что по катанию у Панарина пятерка. Но я не пойму, как он бежит быстрее всех, как он бросает своей длинной клюшкой. Вот это самое главное.
Как эти великие настолько легко все делают? Другие стараются, пыхтят, но у них ничего не получается. А этот пробежал, не вспотел, оформил покер и пошел в раздевалку.
У меня по географии была пятерка, но я до сих пор не знаю, что такое Коркино! А его уже давно пора переименовать в Панарино!» – сказал заслуженный тренер России.
Коркино – город в Челябинской области России, там родился Панарин.
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