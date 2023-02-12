«Панарин поддержал Роналду своим первым покером. Мастера везде мастера». Сушинский о форварде «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Криштиану Роналду Максим Сушинский НХЛ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Владимир Тарасенко Артемий Панарин Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский высказался о покере форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Своим первым покером Артемий поддержал Роналду. Мастера везде мастера.

Не связываю покер Панарина с приходом Тарасенко. Артемий и так большой мастер. В «Рейнджерс» есть кому отдать, а мастерства ему хватает», – сказал чемпион мира.

31-летний россиянин забросил четыре шайбы в матче НХЛ с «Каролиной» (6:2). Ранее Криштиану Роналду сделал покер в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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28 комментариев

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Терминатор///Айлбибекович
Мне всегда не нравился пудель.Мерзкий человечишка.
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Диван диванов
Ответ Muhammad Juraev
А мы что, должны соврать и сказать, что чемпионат СА топ?) Вы же сами над Хави ржали, когда тот в Катаре играл и считали это дворовым футболом)
Вам не угодишь.Криш слабый даже гола забить не может.Ну вот забил 4 и это мало для вас
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хавбек+
уже и хоккеисты интересуются аравийским чемпионатом) что значит эффект Роньки
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Франческо Тортик
Раньше люди свободно сравнивали голы Роналду в АПЛ с голами Месси Клермонтам из Лиги1 (т.е. разница в уровне команд вообще не мешала), а теперь вдруг оказывается, что саудовский чемпионат - это дворовая лига по сравнению с французским чемпионатом. К слову, до прихода Месси в ПСЖ, каталонские эксперты писали, что во Франции Месси будет забивать по 50 голов за сезон, называя эту страну фермерской лигой. После перехода она резко стала топовой, конкурентноспособной и сильной.
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Кэдди Бэйла
Панарину уже 31😞
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Black Phoenix
Если бы Криш в МЮ за полтора года сделал хотя бы один хет-трик - это было бы мастерство. А у арабов покер забивать - много навыков не надо.
Даже Кокорина дубль дороже чем голы насреддина
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Франческо Тортик
Ответ Black Phoenix
Если бы Криш в МЮ за полтора года сделал хотя бы один хет-трик - это было бы мастерство. А у арабов покер забивать - много навыков не надо.
Ты ща так облажался, что лучшим решением будет удалить свой акк.
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Remedy
Ответ Black Phoenix
Если бы Криш в МЮ за полтора года сделал хотя бы один хет-трик - это было бы мастерство. А у арабов покер забивать - много навыков не надо.
А теперь будь порядочным, найди в себе силы, признайся, что лажанул😉
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Дмитрий Гудков
Вчера прихватило, 4 раза сходил От души братья
Насреддин все еще играет футбол?
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Muhammad Juraev
Ответ Диван диванов
Подожди щас тебе тут головастики снизу расскажут что чемпионат слабый и криш должен по 10 голов забивать а иначе не крут
А мы что, должны соврать и сказать, что чемпионат СА топ?)
Вы же сами над Хави ржали, когда тот в Катаре играл и считали это дворовым футболом)
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Барсик Юрана
Только Панарин сделал покер в лучшей лиге мира, а не верблюд-лиге)))
Я тоже не понял, почему Панарин меня не поздравляет когда я во дворе играю в футбол и забиваю покер, уровень команды кому забил Кринж почти такой же как у нас во дворе и у нас есть парень у кого на футболке тоже написано Роналду
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Дмитрий Гудков
Вчера прихватило, 4 раза сходил
От души братья
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нытики реала
а Кемпе с покером не мастер? так случайно четыре раза бросил и забил?
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Remedy
Ответ Black Phoenix
Если бы Криш в МЮ за полтора года сделал хотя бы один хет-трик - это было бы мастерство. А у арабов покер забивать - много навыков не надо.
А хет-трик Тоттенхэму не считается? А теперь скажи, это мастерство или нет?))
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Kuryanin
Панарин первым покером поддержал полупокера.
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Джесси Пинкман
Ну связать покер с тарасенко тут в принципе не получится, Володя ни одной передачи не оформил((
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n76qkgh96j
Ответ Человек российской федерации
только один забивает покер в топ лиге хоккея, когда другой в лиге, где телетрансляции на телефон нулевых снимают
31 год для хоккея это такой же возврат как 26-28 для футбол , Криш в этом возрасте забивал
+1
-4
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Екн Лор
Ответ Black Phoenix
Если бы Криш в МЮ за полтора года сделал хотя бы один хет-трик - это было бы мастерство. А у арабов покер забивать - много навыков не надо.
Хет-трик Тоттенхэму не в счёт что ли?
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Los Galácticos
Что за мания величия, кто такой Роналду и кто такой этот Панарин, Роналду уже один из самых выдающихся спортсменов в истории а не начинающий салабон, зачем ему поддержка от какого-то ноунэйма.
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Адепт Суперлиги
Сушинский удивляет, конечно. Неужели они там все с возрастом превращаются в подобных кадров, типа нынешнего Третьяка, Фетисова, Назарова, Сушинского..?
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на войне как на войне
Ответ Барсик Юрана
Только Панарин сделал покер в лучшей лиге мира, а не верблюд-лиге)))
Как там захват Барселоны? Успешно? Лапорту казнили или помиловали?
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-10
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на войне как на войне
Ответ Человек российской федерации
только один забивает покер в топ лиге хоккея, когда другой в лиге, где телетрансляции на телефон нулевых снимают
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0
-9
-9
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Black Phoenix
Если бы Криш в МЮ за полтора года сделал хотя бы один хет-трик - это было бы мастерство. А у арабов покер забивать - много навыков не надо.
+3
-3
0
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Человек российской федерации
только один забивает покер в топ лиге хоккея, когда другой в лиге, где телетрансляции на телефон нулевых снимают
+10
-3
+7
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Барсик Юрана
Только Панарин сделал покер в лучшей лиге мира, а не верблюд-лиге)))
+27
-7
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