«Панарин поддержал Роналду своим первым покером. Мастера везде мастера». Сушинский о форварде «Рейнджерс»

высказался о покере форварда «Рейнджерс» .

«Своим первым покером Артемий поддержал . Мастера везде мастера.

Не связываю покер Панарина с приходом Тарасенко. Артемий и так большой мастер. В « » есть кому отдать, а мастерства ему хватает», – сказал чемпион мира.

31-летний россиянин забросил четыре шайбы в матче с «Каролиной» (6:2). Ранее Криштиану Роналду сделал покер в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Панарин положил покер за 21 минуту! Причем без Тарасенко – их развели по разным тройкам

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