«Панарин поддержал Роналду своим первым покером. Мастера везде мастера». Сушинский о форварде «Рейнджерс»
Максим Сушинский высказался о покере форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Своим первым покером Артемий поддержал Роналду. Мастера везде мастера.
Не связываю покер Панарина с приходом Тарасенко. Артемий и так большой мастер. В «Рейнджерс» есть кому отдать, а мастерства ему хватает», – сказал чемпион мира.
31-летний россиянин забросил четыре шайбы в матче НХЛ с «Каролиной» (6:2). Ранее Криштиану Роналду сделал покер в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».
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