Панарин с 4+1 против «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ, Кемпе с покером в ворота «Питтсбурга» – 2-й

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Лос-Анджелес НХЛ Артемий Панарин Адриан Кемпе Энтони Сирелли Хоккей

Артемий Панарин с 4+1 против «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 5 (4+1) очками в матче с «Каролиной» (6:2). 

Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с покером в ворота «Питтсбурга» (6:0). 

Третья звезда – форвард «Тампы» Энтони Сирелли с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (3:1).

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slima008
А как же Вялимяки с 4 передачами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Якушевич
Узнаю Артемия времён Чикаго) с такой нацеленностью на ворота. Не хватает только бросков в касание)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tolgol1974
Покер-2звезда дня.нечасто такое бывает
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Кот
прямо доброе утро! так держать!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий