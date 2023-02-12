Панарин с 4+1 против «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ, Кемпе с покером в ворота «Питтсбурга» – 2-й

Артемий Панарин с 4+1 против «Каролины» стал 1-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 5 (4+1) очками в матче с «Каролиной» (6:2).

Вторая звезда – форвард « » с покером в ворота «Питтсбурга» (6:0).

Третья звезда – форвард «Тампы» Энтони Сирелли с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (3:1).