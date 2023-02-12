Панарин – 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч. Первый гол «Каролине» – 200-й в лиге

– 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2), всего набрав 5 (4+1) очков.

Ранее в истории НХЛ (с учетом плей-офф) по 4+ шайбы за матч забрасывали 12 россиян.

Рекордом владеет (4 раза, у него был предыдущий российский покер в регулярке – в октябре 2017 года).

Также в списке (3 раза), Александр Могильный (2), (2, 1 раз – в составе пента-трика), Алексей Жамнов (в составе пента-трика), Вячеслав Козлов, Виктор Козлов, Александр Селиванов, Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Алексей Ковалев и Денис Гурьянов (в плей-офф-2020, российский рекорд в матчах Кубка Стэнли).

Первая шайба в сегодняшнем матче стала для Панарина 200-й в регулярках НХЛ. За карьеру у него стало 628 (203+425) очков в 561 матче.

Артемий – 18-й россиянин, достигший отметки 200 голов в лиге.

Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх