Панарин – 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч. Первый гол «Каролине» – 200-й в лиге

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Артемий Панарин – 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч.

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2), всего набрав 5 (4+1) очков. 

Ранее в истории НХЛ (с учетом плей-офф) по 4+ шайбы за матч забрасывали 12 россиян.

Рекордом владеет Александр Овечкин (4 раза, у него был предыдущий российский покер в регулярке – в октябре 2017 года).

Также в списке Павел Буре (3 раза), Александр Могильный (2), Сергей Федоров (2, 1 раз – в составе пента-трика), Алексей Жамнов (в составе пента-трика), Вячеслав Козлов, Виктор Козлов, Александр Селиванов, Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Алексей Ковалев и Денис Гурьянов (в плей-офф-2020, российский рекорд в матчах Кубка Стэнли). 

Первая шайба в сегодняшнем матче стала для Панарина 200-й в регулярках НХЛ. За карьеру у него стало 628 (203+425) очков в 561 матче. 

Артемий – 18-й россиянин, достигший отметки 200 голов в лиге. 

Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх

5 комментариев

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ogent
Ответ Александр Балабанов
Зять Фила Эспозито
Хороший ответ)))))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Александр Балабанов
Ответ Антон
Кто такой Александр Селиванов?
Зять Фила Эспозито
+1
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+1
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Антон
Кто такой Александр Селиванов?
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sammuilson
Тяжело родилась юбилейная шайба, надеюсь раскрепостится теперь
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ogent
Самый крутой покер у Гурьянова.Потому что он его сделал в плей-офф.....
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