Панарин – 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч. Первый гол «Каролине» – 200-й в лиге
Артемий Панарин – 13-й россиянин в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч.
Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2), всего набрав 5 (4+1) очков.
Ранее в истории НХЛ (с учетом плей-офф) по 4+ шайбы за матч забрасывали 12 россиян.
Рекордом владеет Александр Овечкин (4 раза, у него был предыдущий российский покер в регулярке – в октябре 2017 года).
Также в списке Павел Буре (3 раза), Александр Могильный (2), Сергей Федоров (2, 1 раз – в составе пента-трика), Алексей Жамнов (в составе пента-трика), Вячеслав Козлов, Виктор Козлов, Александр Селиванов, Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Алексей Ковалев и Денис Гурьянов (в плей-офф-2020, российский рекорд в матчах Кубка Стэнли).
Первая шайба в сегодняшнем матче стала для Панарина 200-й в регулярках НХЛ. За карьеру у него стало 628 (203+425) очков в 561 матче.
Артемий – 18-й россиянин, достигший отметки 200 голов в лиге.
Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87