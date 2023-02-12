Панарин о покере: «Четыре гола – впервые в жизни. Не знаю, что произошло. Иногда бывает предчувствие, а в итоге 0 очков»

Теги Рейнджерс Каролина НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин поделился эмоциями после покера в ворота «Каролины». 

Форвард «Рейнджерс» впервые в карьере в НХЛ забросил 4 шайбы в матче. Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (6:2). 

«Четыре гола – впервые в жизни. Если бы я знал, как это объяснить, я бы объяснил. Не знаю, что произошло сегодня.

Наверное, это просто мой день. Все заходило. Это сюрприз. Иногда у меня бывает такое предчувствие, а в итоге ноль очков», – рассказал Панарин. 

Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх

4 комментария

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Splin
А есть стата по поккерам за всю историюю?
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sammuilson
Да ваще афигеть, 5 бросков 4 гола!!!
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rereg84
Ответ Afinogenov
Тёме не помешало бы ещё одно достижение впервые в жизни - больше ста очков за сезон 😀 Не знаю, но именно это вызывает некую недосказанность в его карьере как индивидуально сильного игрока.
Да вроде никого это не смущает. И у Маккинона нет например 100+ очкового сезона, у Пастерняка. Ну а так-то он идёт на 4-м месте в лиге по набранным очкам с момента своего появления в лиге, какая уж тут недосказанность:)
+2
-1
+1
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Afinogenov
Тёме не помешало бы ещё одно достижение впервые в жизни - больше ста очков за сезон 😀 Не знаю, но именно это вызывает некую недосказанность в его карьере как индивидуально сильного игрока.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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