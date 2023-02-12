Панарин о покере: «Четыре гола – впервые в жизни. Не знаю, что произошло. Иногда бывает предчувствие, а в итоге 0 очков»

поделился эмоциями после покера в ворота «Каролины».

Форвард « » впервые в карьере в забросил 4 шайбы в матче. Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (6:2).

«Четыре гола – впервые в жизни. Если бы я знал, как это объяснить, я бы объяснил. Не знаю, что произошло сегодня.

Наверное, это просто мой день. Все заходило. Это сюрприз. Иногда у меня бывает такое предчувствие, а в итоге ноль очков», – рассказал Панарин.

Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх