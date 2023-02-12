Панарин и Кемпе сделали по покеру в один игровой день. Это 2-й случай для игроков разных команд НХЛ в XXI веке

Теги Рейнджерс Лос-Анджелес Патрис Бержерон НХЛ Артемий Панарин Брок Нелсон Адриан Кемпе Хоккей

Артемий Панарин и Адриан Кемпе сделали покеры в один игровой день.

Форвард «Рейнджерс» забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2), форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Питтсбургом» (6:0). 

Ранее в XXI веке был лишь один игровой день, когда покеры сделали игроки разных команд. 

4 ноября 2021 года форвард Патрис Бержерон («Бостон») отметился в матче с «Детройтом» (5:1), а форвард Брок Нелсон («Айлендерс») – в игре с «Монреалем» (6:2). 

Тогда это был первый такой случай за 25 лет. В XX веке 2 покера в один день от игроков разных команд в последний раз случились 23 марта 1996 года, когда отличились Марио Лемье («Питтсбург», в составе пента-трика в матче с «Сент-Луисом») и Кит Ткачак («Виннипег»).

Начиная с сезона-2000/01 были также зафиксированы 2 случая двух покеров игроков одной команды в одном матче.

Первый – 28 октября 2000 года, когда Джон Мэдден и Рэнди Маккей отличились в матче «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» (9:0), второй – 2 ноября 2005 года, когда Даниэль Альфредссон и Мартин Гавлат отличились в игре «Оттавы» с «Баффало» (10:4).

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5 комментариев

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Mebius
И ребята не полупокеры)
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Vankouver
Начиная с сезона-2000/01 были также зафиксированы 2 случая двух покеров игроков одной команды в одном матче.

Первый – 28 октября 2000 года, когда Джон Мэдден и Рэнди Маккей отличились в матче «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» (9:0)...
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Самое интересное, что в матче, в котором Мэдден и Маккей сделали по покеру и забросили 8 из 9-ти шайб своей команды, победную шайбу на свой счет записал совсем другой игрок - Тёрнер Стивенсон.
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Philatelist79
Очень рад за Хлебушка
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tolgol1974
Мэдден и Маккей это из той же серии.что и Ганье 4+4. или Чичу 56 голов за сезон
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blooooomka
Два покера за один игровой день, к тому же в разных матчах-такое себе, но 2 покера у игроков одной команды - это жесть, как минимум 8 шайб забить ...
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+2
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