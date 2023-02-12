Панарин и Кемпе сделали по покеру в один игровой день. Это 2-й случай для игроков разных команд НХЛ в XXI веке

и сделали покеры в один игровой день.

Форвард « » забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2), форвард « » отличился в матче с «Питтсбургом» (6:0).

Ранее в XXI веке был лишь один игровой день, когда покеры сделали игроки разных команд.

4 ноября 2021 года форвард («Бостон») отметился в матче с «Детройтом» (5:1), а форвард Брок Нелсон («Айлендерс») – в игре с «Монреалем» (6:2).

Тогда это был первый такой случай за 25 лет. В XX веке 2 покера в один день от игроков разных команд в последний раз случились 23 марта 1996 года, когда отличились Марио Лемье («Питтсбург», в составе пента-трика в матче с «Сент-Луисом») и Кит Ткачак («Виннипег»).

Начиная с сезона-2000/01 были также зафиксированы 2 случая двух покеров игроков одной команды в одном матче.

Первый – 28 октября 2000 года, когда Джон Мэдден и Рэнди Маккей отличились в матче «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» (9:0), второй – 2 ноября 2005 года, когда Даниэль Альфредссон и Мартин Гавлат отличились в игре «Оттавы» с «Баффало» (10:4).