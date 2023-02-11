Малкин про 1200 очков в НХЛ: «Жизнь удалась. Не хочу думать о том, сколько бы набрал без травм. Когда завершу, будет 1500, может»

Теги травмы Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин поделился эмоциями после достижения отметки 1200 очков в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

«У меня было несколько серьезных травм по ходу карьеры, но 1200 – хорошее число. Жизнь удалась. Не хочу думать о том, сколько бы я набрал без травм.

У меня есть еще три года. Может, когда я завершу карьеру, у меня будет 1500. Тоже хорошее число», – сказал Малкин. 

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Ахахаха 1500, ержан просыпайся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZlomSpb
Ответ Grigori86
Главное без травм и тогда 1500 возможно.
Ну какие 1500. Это ему надо еще 4-5 лет играть, он уже давно полный сезон отыграть не может, травмы одни. 1400 и на покой лет в 40.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ iron_m
Без Кросби набрал бы больше, чем без травм. Первым центром-то
Главное - сколько выиграл Кубков Стэнли. А для этого нужен сильный состав.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grigori86
Главное без травм и тогда 1500 возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iron_m
Без Кросби набрал бы больше, чем без травм. Первым центром-то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rialto
Ответ Никита Алексеевич
Будет круто если 1500 наберет,но это врятли,все-таки возраст.
Круто, но не вероятно, 1350 скорее всего будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
Будет круто если 1500 наберет,но это врятли,все-таки возраст.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий