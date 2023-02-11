Малкин про 1200 очков в НХЛ: «Жизнь удалась. Не хочу думать о том, сколько бы набрал без травм. Когда завершу, будет 1500, может»

поделился эмоциями после достижения отметки 1200 очков в .

Форвард « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

«У меня было несколько серьезных травм по ходу карьеры, но 1200 – хорошее число. Жизнь удалась. Не хочу думать о том, сколько бы я набрал без травм.

У меня есть еще три года. Может, когда я завершу карьеру, у меня будет 1500. Тоже хорошее число», – сказал Малкин.

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»