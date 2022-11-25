Малкин о дебюте в НХЛ: «Получил травму в первой же игре. Возникали мысли: «Может, вернуться, попробовать еще в России поиграть?»

сообщил, что думал о возвращении в Россию после первой игры в .

– Если пролистнуть эти 16 лет, назовите пару самых ярких главных моментов.

– Любой скажет, что это завоеванные Кубки Стэнли. Но на самом деле это моя первая игра в НХЛ. Она тоже была очень важна.

Я не знал, куда ехал. Не знал, чего ожидать. И все могло повернуться по-другому. Не так, как хотелось. Я ведь получил травму в первой же игре…

– Помню, вы повредили плечо.

– И у меня возникало много мыслей: «А может, вернуться? Может, попробовать еще в России поиграть?»

У меня здесь появилось очень много друзей, с которыми мы общаемся и поддерживаем отношения.

Игра всегда остается игрой. Но самое главное – это человеческие отношения, даже с соперниками.

Мне кажется, я остаюсь не только хорошим игроком, но и человеком. А как забыть моменты, когда я встретил свою жену? Или тот момент, когда у нас родился ребенок?

Есть очень много событий, связанных и с хоккеем. Это удивительная жизнь, и я считаю себя счастливым человеком, – сказал форвард .