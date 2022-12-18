Малкин о попадании шайбы в ногу после броска Кросби: «Сид же бросает не очень сильно. Мне повезло, что это был он»

подколол , попавшего ему шайбой в ногу.

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата между « » и «Флоридой» (4:2). Кросби бросил по воротам при розыгрыше большинства, шайба попала Малкину в ногу, а затем отскочила в ворота.

Нападающий «Пингвинс» упал на лед, а затем покинул площадку с посторонней помощью. Травма оказалась несерьезной, и в субботу россиянин тренировался вместе с командой.

«Он сказал: «В следующий раз буду бросать сильнее». Мне повезло, что это был он, а не Летанг или Генцел. Мы же знаем, что Сид бросает не очень сильно.

Когда он посмотрел на меня в тот момент, я понял, что он собирается бросать по мне. Иногда мы такое практикуем», – сказал Малкин после тренировки.