Малкин о попадании шайбы в ногу после броска Кросби: «Сид же бросает не очень сильно. Мне повезло, что это был он»

Теги травмы Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Джейк Генцел ахахаха Хоккей

Евгений Малкин подколол Сидни Кросби, попавшего ему шайбой в ногу.

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Флоридой» (4:2). Кросби бросил по воротам при розыгрыше большинства, шайба попала Малкину в ногу, а затем отскочила в ворота. 

Нападающий «Пингвинс» упал на лед, а затем покинул площадку с посторонней помощью. Травма оказалась несерьезной, и в субботу россиянин тренировался вместе с командой. 

«Он сказал: «В следующий раз буду бросать сильнее». Мне повезло, что это был он, а не Летанг или Генцел. Мы же знаем, что Сид бросает не очень сильно.

Когда он посмотрел на меня в тот момент, я понял, что он собирается бросать по мне. Иногда мы такое практикуем», – сказал Малкин после тренировки.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные