Кросби о 1000-м матче Малкина в НХЛ: «Потрясающее достижение. Особенно учитывая, через что ему пришлось пройти»

высказался о предстоящем 1000-м матче в .

36-летний форвард набрал 1165 (451+714) очков в 999 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру.

После сезона-2008/09 из-за различных травм Малкин только дважды провел по 70+ матчей за одну регулярку.

В сезоне-2011/12 он набрал 109 (50+59) очков в 75 матчах, выиграв «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи». В сезоне-2017/18 набрал 98 (42+56) очков в 78 играх.

«Это потрясающее достижение. Особенно учитывая, через что ему пришлось пройти, чтобы добиться этого.

Многие парни, которые сталкиваются с такими испытаниями, не доходят до этой отметки. Так что это значимое достижение само по себе, но еще более весомое с учетом всех обстоятельств.

Я благодарен судьбе за то, что у меня была возможность играть с ним все эти годы и разделить с ним столько приятных моментов», – сказал капитан «Пингвинс».

«Питтсбург» сыграет против «Чикаго» 20 ноября (21 ноября в 03:00 по московскому времени).