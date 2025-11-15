Сузуки о 0:7 с «Далласом»: «Монреаль» сбавил обороты и ослабил хватку. Нужно навести порядок и вернуться к основам»

Сузуки о 0:7 с «Далласом»: «Монреаль» ослабил хватку.

Капитан «Монреаля » Ник Сузуки прокомментировал поражение от «Далласа » (0:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадский клуб проиграл четыре последних матча из пяти и занимает третье место в Восточной конференции, набрав 22 очка за 17 игр.

«Не хочется, чтобы возникло слишком много беспокойства, но нужно навести порядок и вернуться к основам, которые делают нашу команду успешной. А именно, игра с шайбой, форчек, голод до побед и агрессивность.

В последнее время мы немного сбавили обороты и ослабили хватку в обороне», – сказал Сузуки .

Форвард «Монреаля» Ньюхук выбыл на 4 месяца из-за травмы голеностопа. У него 12 очков в 17 играх в сезоне