Депутат Свищев: «Гашек – никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер»
Депутат Дмитрий Свищев оценил высказывания Доминика Гашека.
Бывший вратарь сборной Чехии выразил недовольство тем, что девять россиян сыграли в Матче звезд НХЛ.
– Матч звезд НХЛ был ознаменован максимальным количеством российских хоккеистов в истории. Мы берем не количеством, а качеством.
Каждый игрок, который участвовал, – звезда. Не просто так их приглашают.
НХЛ – сильнейшая лига, где играют лучшие хоккеисты со всего мира. То, что наши ребята там выступают, очень почетно. Это говорит о признании российского хоккея и российской школы.
– Привычно с критикой выступил чешский голкипер Доминик Гашек.
– Гашек – стареющий спортивный пенсионер. Особенно удивительны его высказывания в связи с тем, что со многими нашими ребятами он играл в НХЛ и знаком лично.
Проблема в том, что Гашек так и не стал политиком, а не то был бы дальновиднее.
Он был звездой мирового уровня, а сейчас просто никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер, – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Но в чем он не прав относительно гашека?