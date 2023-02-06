Депутат Свищев: «Гашек – никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер»

Депутат Дмитрий Свищев оценил высказывания .

Бывший вратарь сборной Чехии выразил недовольство тем, что девять россиян сыграли в Матче звезд НХЛ.

– Матч звезд был ознаменован максимальным количеством российских хоккеистов в истории. Мы берем не количеством, а качеством.

Каждый игрок, который участвовал, – звезда. Не просто так их приглашают.

НХЛ – сильнейшая лига, где играют лучшие хоккеисты со всего мира. То, что наши ребята там выступают, очень почетно. Это говорит о признании российского хоккея и российской школы.

– Привычно с критикой выступил чешский голкипер Доминик Гашек.

– Гашек – стареющий спортивный пенсионер. Особенно удивительны его высказывания в связи с тем, что со многими нашими ребятами он играл в НХЛ и знаком лично.

Проблема в том, что Гашек так и не стал политиком, а не то был бы дальновиднее.

Он был звездой мирового уровня, а сейчас просто никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер, – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.