Депутат Свищев: «Гашек – никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер»

Теги Матч звезд НХЛ Доминик Гашек НХЛ Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев оценил высказывания Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии выразил недовольство тем, что девять россиян сыграли в Матче звезд НХЛ.

– Матч звезд НХЛ был ознаменован максимальным количеством российских хоккеистов в истории. Мы берем не количеством, а качеством.

Каждый игрок, который участвовал, – звезда. Не просто так их приглашают.

НХЛ – сильнейшая лига, где играют лучшие хоккеисты со всего мира. То, что наши ребята там выступают, очень почетно. Это говорит о признании российского хоккея и российской школы.

– Привычно с критикой выступил чешский голкипер Доминик Гашек.

– Гашек – стареющий спортивный пенсионер. Особенно удивительны его высказывания в связи с тем, что со многими нашими ребятами он играл в НХЛ и знаком лично.

Проблема в том, что Гашек так и не стал политиком, а не то был бы дальновиднее.

Он был звездой мирового уровня, а сейчас просто никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер, – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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3 комментария

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Mephi027
Депутатов, конечно, зашквар слушать.

Но в чем он не прав относительно гашека?
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Антон
Скорей бы уже и ты таковым стал
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Tiffozi
Не то что наши бывшие спортсмены и нынешние депутаты. Тьфу
+3
0
+3
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